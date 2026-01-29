Kylian Mbappe a deschis scorul în minutul 30, însă până la pauză Benfica a trecut în avantaj după reușitele semnate de Schjelderup și Pavlidis.

Alvaro Arbeloa: ”Nu este prima dată când un portar îmi marchează un gol!”

Schjelderup a înscris pentru 3-1 în minutul 54, iar Mbappe a făcut dubla în minutul 58. Pe final, Real Madrid a rămas în nouă jucători după ce Asencio și Rodrygo au văzut al doilea cartonaș galben. Pe final, Trubin, portarul celor de la Benfica Lisabona, a stabilit scorul final.

Alvaro Arbeloa și-a asumat răspunderea pentru înfrângerea suferită de Real Madrid la Lisabona, care i-a scos pe madrileni din primele opt echipe clasate în faza principală.

”Nu regret niciun mesaj transmis, pentru că asta este ceea ce cred. Dacă voi considerați că meciul de azi s-a încheiat așa pentru că cei doi din față nu au alergat suficient, nu sunt absolut deloc de acord. Evident, astăzi am fost departe de ceea ce ne doream să fim, de dificultatea meciului, de nivelul de exigență al adversarului, de atmosferă, de miza lor și de miza noastră.

Eu cred că noi nu am fost capabili să ne ridicăm timp de 90 de minute la nivelul de care aveam nevoie. Înainte de a veni aici știam că avem mult de muncit, multe de îmbunătățit și suntem conștienți că încă ne mai rămâne mult de făcut. Pentru a câștiga acest tip de meciuri trebuie să faci foarte multe lucruri bine, nu doar unul singur, și trebuie să le faci pe parcursul a 90 de minute”, a spus Arbeloa.

Antrenorul madrilenilor a mărturisit că golul marcat de portarul Anatoliy Trubin nu l-a luat prin surprindere și nici nivelul arătat de Benfica.

Arbeloa spune că s-a așteptat la un meci dificil împotriva portughezilor, însă a mărturisit că nu a știut cum să le transmită acest lucru elevilor săi care au părut să abordeze jocul cu superficialitate.

”Nu este prima dată când un portar îmi marchează un gol. Evident, ei trebuiau să își asume un risc, noi jucam cu doi jucători în minus și aveam nevoie, la rândul nostru, să marcăm un gol pentru a fi în top 8. Ei și-au asumat un risc, noi la fel, iar la final ei au fost cei care au câștigat.

Cunoșteam perfect nivelul adversarului, atmosfera care urma să fie și antrenorul pe care îl aveam în față. Le-am spus asta jucătorilor, dar, evident, nu am știut să le transmit ceea ce îmi doream să facă pe teren. Când lucrurile nu ies, când echipa este departe de nivelul pe care l-am arătat, de exemplu, la Villarreal, responsabilitatea este întotdeauna și în totalitate a mea, pentru că nu am știut să îi fac pe jucători să abordeze meciul așa cum îmi doream.

Tocmai am spus-o, nu știu dacă m-ai auzit. Sunt responsabil pentru această înfrângere, la fel cum am fost și la Albacete. Nu știu dacă ai fost la acele două conferințe de presă, dar am spus-o atunci și o repet și acum: mă simt pe deplin responsabil atunci când lucrurile nu merg bine și nu ne îndeplinim obiectivul pe care îl aveam. Nu este vorba despre faptul că am fost eliminați din Champions League. Mai avem două meciuri în față și le vom aborda cu obiectivul de a ne califica în runda următoare”, a mai spus Arbeloa la conferința de presă.

