Deși inițial, Florentino Perez și-a arătat susținerea pentru Alonso, clubul a anunțat luni seară despărțirea de antrenor.

Alvaro Arbeloa, noul antrenor al lui Real Madrid

În comunicatul oficial se menționează că despărțirea s-a produs de comun acord.

Tot duminică seara, Real Madrid a anunțat cine va fi noul antrenor principal al echipei. Spaniolii l-au numit în funcție pe Alvaro Arbeloa, fostul fundaș lateral al lui Real Madrid.

Arbeloa a început antrenoratul tot la Real Madrid și a pregătit toate grupele de juniori până la a prelua prima echipă a formației de pe Santiago Bernabeu. Din iunie 2025, Arbeloa a pregătit-o pe Real Madrid Castilla.

”Real Madrid CF anunță că Álvaro Arbeloa este noul antrenor al primei echipe.

Álvaro Arbeloa a fost antrenorul echipei Castilla din iunie 2025 și și-a petrecut întreaga carieră de antrenor în cadrul academiei de tineret a lui Real Madrid din 2020. El a pregătit echipa Infantil A în sezonul 2020–2021, câștigând titlul de campion, echipa Cadete A în sezonul 2021–2022 și echipa Juvenil A din 2022 până în 2025. Ca antrenor al Juvenil A, a reușit eventul în sezonul 2022–2023 (campionat, Copa del Rey și Cupa Campionilor), precum și titlul de campion în sezonul 2024–2025”, se arată în comunicatul clubului.

Real Madrid a anunțat despărțirea de Xabi Alonso

„Real Madrid C. F. anunță că, prin acord reciproc între club și Xabi Alonso, s-a decis încheierea mandatului său de antrenor al primei echipe.

Xabi Alonso se va bucura întotdeauna de afecțiunea și admirația întregului madridism, deoarece este o legendă a lui Real Madrid și a reprezentat întotdeauna valorile clubului nostru. Real Madrid va fi mereu casa lui.

Clubul nostru îi mulțumește lui Xabi Alonso și întregii sale echipe tehnice pentru munca și dăruirea depuse în această perioadă și le urează mult succes în această nouă etapă a vieții lor”, au scris spaniolii în comunicatul oficial.

