Jurgen Klopp nu intenționează să revină pe bancă în viitorul apropiat, în ciuda interesului uriaș din partea marilor cluburi, inclusiv Real Madrid.

Agentul său, Marc Kosicke, a clarificat situația și a explicat că tehnicianul german este „foarte, foarte fericit” în actualul rol din cadrul grupului Red Bull, unde ocupă funcția de director global de fotbal.

„Poate, la un moment dat, va simți din nou nevoia de a mirosi vestiarul. Dar, în acest moment, este foarte fericit cu rolul său”, a spus Kosicke, pentru Transfermarkt.

Jurgen Klopp a refuzat giganții din Premier League

După plecarea de la Liverpool, Klopp a fost contactat de Manchester United și Chelsea. Totuși, antrenorul german a refuzat orice discuție, deoarece a promis că nu va mai pregăti un alt club din Anglia.

Kosicke a dezvăluit că nu au lipsit nici ofertele de la echipe naționale importante, precum Germania sau Statele Unite, însă Klopp a ales să ia o pauză de la antrenorat după aproape un deceniu intens pe Anfield.

Deși presa internațională susține că Florentino Perez îl vede ca pe un antrenor ideal pentru viitorul lui Real Madrid, Klopp nu are, în acest moment, planuri concrete de revenire pe bancă. DETALII AICI