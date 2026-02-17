Se înmulțesc rezultatele proaste ale Barcelonei! Joia trecută, a fost meciul catastrofal din Cupa Spaniei, după cum Sport.ro a arătat aici, luni, aproape de miezul nopții, trupa pregătită de Hansi Flick a furnizat încă o surpriză tare neplăcută pentru fanii ei.

În ultimul meci din etapa a 24-a, Girona, o formație din a doua parte a clasamentului, a primit vizita stelelor Barcelonei. În formula de start, aliniată de Flick, s-au aflat „greii“ Lamine Yamal (foto), Raphinha, Ferran Torres, Fermin Lopez sau Frenkie de Jong. Degeaba însă! Când s-a fluierat finalul meciului, tabela a arătat un rezultat șocant: Girona – Barcelona, 2-1

Partida a confirmat că ceea ce începe prost se încheie și mai prost! Pentru că, exact înainte de pauză, Lamine Yamal a irosit un penalty pentru Barca (45+3). Apoi, Cubarsi a deschis scorul pentru oaspeți (59), dar Girona a reușit remontada spectaculoasă prin reușitele semnate de Lemar (61) și Beltran (86). Și, chiar dacă gazdele au încheiat partida în zece oameni, după eliminarea lui Roca (90+9), rezultatul final le-a adus o victorie imensă!

După această înfrângere, Barcelona a pierdut șefia clasamentului din La Liga, după cum se poate vedea mai jos.