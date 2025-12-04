Flamengo din Rio de Janeiro a devenit campioană a Braziliei pentru a noua oară în istoria sa, la capătul unui sezon excepţional în care a reuşit să cucerească şi Copa Libertadores, echivalentul sud-american al UEFA Champions League.

Flamengo - Ceara 1-0 pe Maracana, suficient pentru titlu

Flamengo, cel mai popular club brazilian, şi-a asigurat titlul naţional după victoria la limită, cu scorul de 1-0, obţinută în faţa formaţiei Ceara, miercuri seara, pe stadionul Maracana.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Samuel Lino, în minutul 37.

Cu o etapă înainte de finalul sezonului, Flamengo a acumulat 78 de puncte şi nu mai poată fi ajunsă de principala sa rivală, Palmeiras, ocupanta locului secund, cu 73 de puncte.

