SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

După triumful din Copa Libertadores, a venit acum și titlul de campioană a Braziliei pentru echipa din Rio de Janeiro.

TAGS:
FlamengoFilipe LuisSamuel LinoPalmeirasBrazilia
Flamengo din Rio de Janeiro a devenit campioană a Braziliei pentru a noua oară în istoria sa, la capătul unui sezon excepţional în care a reuşit să cucerească şi Copa Libertadores, echivalentul sud-american al UEFA Champions League.

Flamengo - Ceara 1-0 pe Maracana, suficient pentru titlu

Flamengo, cel mai popular club brazilian, şi-a asigurat titlul naţional după victoria la limită, cu scorul de 1-0, obţinută în faţa formaţiei Ceara, miercuri seara, pe stadionul Maracana. 

Unicul gol al partidei a fost marcat de Samuel Lino, în minutul 37.

Cu o etapă înainte de finalul sezonului, Flamengo a acumulat 78 de puncte şi nu mai poată fi ajunsă de principala sa rivală, Palmeiras, ocupanta locului secund, cu 73 de puncte.

Palmeiras, care s-a impus la rândul său miercuri, cu scorul de 3-0, pe terenul formaţiei Atletico Mineiro, rămâne clubul cu cele mai multe titluri de campioană a Braziliei în palmares (12), urmată de Flamengo (9) şi Santos FC (8).

Rocker-ul Filipe Luis, artizanul sezonului de excepție: după Cupa Braziliei, a câștigat Copa Libertadores, campionatul și Supercupa Braziliei, plus campionatul Carioca

Antrenorul Filipe Luis (40 de ani), fostul fundaş al echipelor Atletico Madrid (campion în La Liga 2014, dublu câștigător Europa League în 2012 și 2018 și dublu finalist Champions League în 2014 și 2016) şi Chelsea (campion în Premier League 2015), termină astfel "en fanfare" primul său sezon complet la conducerea tehnică a lui Flamengo, echipă la care şi-a încheiat cariera de jucător, în 2023.

El l-a înlocuit la Flamengo pe fostul selecţioner brazilian Tite, la finele lunii septembrie 2024, reuşind să conducă gruparea din Rio la câştigarea ediţiei trecute a Cupei Braziliei, scrie Agerpres.

În acest sezon, pe lângă Copa Libertadores şi campionatul Braziliei, Filipe Luis a mai câştigat cu Flamengo campionatul Carioca şi Supercupa Braziliei.

