Benfica primește vizita lui Real Madrid marți, de la ora 22:00, în turul play-off-ului din Liga Campionilor.

Prezent la conferința de presă dinaintea partidei, tehnicianul portughez a respins clar zvonurile care îl dau ca posibil înlocuitor pe banca madrilenilor.

„Poți să-i spui nu lui Florentino Perez? Da, poți”, a declarat Mourinho.

„Am o prietenie grozavă cu Florentino și familia lui. Am vorbit când am semnat cu Benfica și mi-a spus că se bucură pentru mine. Dar nu există niciun contact cu Real Madrid”, a spus antrenorul de 63 de ani.

„Am dat totul pentru Real Madrid”

Mourinho a pregătit Real Madrid între 2010 și 2013, perioadă în care a câștigat titlul în Spania, Cupa și Supercupa. Portughezul spune că legătura cu clubul a rămas puternică, însă este concentrat exclusiv pe Benfica.

„Am dat totul pentru Real Madrid. Am făcut lucruri bune și greșeli, dar am dat totul. Suporterii mă apreciază și este minunat, însă nu vreau să alimentez povești fără bază. Mai am un an de contract cu Benfica și asta este tot”, a precizat el.

„Mi-ar plăcea să elimin Real Madrid, dar cred că este principalul favorit la câștigarea Ligii Campionilor”, a concluzionat portughezul.