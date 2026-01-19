Real Madrid a anunțat oficial despărțirea de Xabi Alonso, imediat după eșecul din finala Supercupei Spaniei. Tehnicianul, instalat pe banca „Galacticilor” la 1 iunie 2026, a rezistat doar câteva luni în capitala Spaniei.



Xabi Alonso a condus-o pe Real Madrid în 34 de partide, bilanțul său fiind de 24 de victorii, patru rezultate de egalitate și șase înfrângeri.



Înaintea pierderii Supercupei, madrilenii veneau după cinci succese consecutive, iar în LaLiga ocupă locul 2.



Kylian Mbappe a spus adevărul despre plecarea lui Xabi Alonso de la Real Madrid



Înfrângerea din finala cu Barca a declanșat un adevărat cutremur la club, iar conducerea a decis să îl demită pe Alonso și să îl numească pe Alvaro Arbeloa în funcția de antrenor principal.



Decizia a alimentat numeroase speculații, inclusiv legate de o presupusă relație tensionată între Xabi Alonso și vestiar, dar și de situația lui Kylian Mbappe.



Întrebat înaintea duelului cu Monaco din Liga Campionilor, Mbappe a respins ferm zvonurile apărute în presă și a vorbit deschis despre plecarea antrenorului.



„Nu trebuie să comentez tot ce spun jurnaliștii francezi. Unele lucruri care se spun nu sunt adevărate. Uneori e 10% adevăr și 90% fals. Trebuie să acceptăm asta, chiar dacă nu e mereu ușor. Când am ocazia să vorbesc, o fac”, a declarat Mbappe.



Atacantul francez a recunoscut totuși că Xabi Alonso ar fi putut fi tratat mai bine de club. „Este posibil, da. Înțeleg tot ce se întâmplă. Oamenii își formează opinii din ce aud. Noi trebuie să mergem mai departe și să reconstruim familia care este Real Madrid”, a adăugat starul madrilen.



Sub comanda lui Xabi Alonso, Kylian Mbappe a avut cifre impresionante. În 28 de meciuri jucate cu tehnicianul spaniol pe bancă, francezul a marcat 30 de goluri și a oferit șapte pase decisive.

