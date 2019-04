Allegri a anuntat unde va antrena in sezonul viitor! Italianul de pe banca lui Juve: "Sa pierzi impotriva unei echipe superbe nu e o frustrare"

Antrenorul Massimiliano Allegri a anuntat ca va conduce Juventus Torino si in sezonul viitor, in ciuda eliminarii suferite de elevii sai in fata formatiei olandeze Ajax Amsterdam, in sferturile de finala ale Ligii Campionilor.

"Am discutat cu presedintele in urma cu cateva zile si urmeaza sa ne revedem. Insa decizia mea a fost luat cu mult timp in urma si este aceea de a ramane. Am un contract si o muncă de facut", a declarat Allegri in cursul unei conferinte de presa.

"Daca nu as mai avea motivatie, i-as fi spus presedintelui. Dar nu este cazul. Cred ca am lucrat bine in cursul acestor cinci ani, iar jucatorii au progresat. Nu a fost usor sa cucerim cinci titluri, sa disputam doua finale de Liga Campionilor si sa castigam patru Cupe", a adaugat tehnicianul italian.

Referindu-se la eliminarea echipei sale, Allegri a spus: "Ajax a meritat calificarea, mai ales dupa evolutia pe care a avut-o in repriza secunda... Sa pierzi un sfert de finala in fata unei echipe superbe nu ar trebui sa fie o frustrare. Sambata putem castiga campionatul, dupa ce am cucerit deja Supercupa. Daca reusim sa castigam 50% dintre competitii, este un rezultat bun. Anul viitor, vom avea din nou patru obiective pentru a castiga noi trofee".

Presedintele clubului Juventus, Andrea Agnelli, a confirmat la randul sau ca Massimiliano Allegri va ramane la conducerea tehnica a torinezilor. "Vom continua cu Allegri pe banca, desigur. Mai are un an de contract. Ne vom aseza la masa, la finalul sezonului, pentru a discuta. Avem un grup tanar si puternic de jucatori, care poate creste in continuare. Liga Campionilor era un obiectiv pentru acest sezon si va ramane un obiectiv si pentru sezonul viitor", a precizat Agnelli.