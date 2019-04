Messi, prima reactie dupa recitalul cu United! "Nu mai putem sa incepem asa in Champions League!" Ce a spus de posibila adversara din semifinale!

Barcelona s-a calificat fara probleme in semifinale.

Manchester United nu a putut intoarce rezultatul din meciul tur, iar Barcelona a reusit sa se califice in semifinalele UEFA Champions League, dupa 4-0 la general cu trupa lui Solskjaer.

Messi, marcatorul primelor doua goluri, a vorbit la finalul partidei despre jocul echipei sale. Argentinianul a fost nemultumit de modul in care el si colegii sai au inceput partida si a tras un semnal de alarma.

"Adevarul este ca jocul a aratat bine, spectaculos. Cu exceptia primelor 15 minute, am intrat tematori, putin nervosi, pentru ca trebuia sa imbunatatim rezultatul. Nu este acesta stilul nostru. Dar dupa am avut controlul, a venit golul si am aratat un fotbal spectaculos.

Am avut noroc ca mingea s-a dus langa bara, la primul gol. La al doilea a fost vorba de putin mai mult noroc. Dar important este ca ne-am indeplinit obiectivul de a merge mai departe, pentru ca au trecut atatia ani de cand nu am mai facut-o. Am mai facut un pas.

Stim ca nu putem sa mai incepem ca astazi niciun meci in Champions League. Avem experienta meciului cu Roma si celelalte din Champions. In 90 de minute, mai ales in Champions League, calificarea se poate complica, indiferent ce s-a intamplat in deplasare. Trebuie sa fim constienti de asta, mai ales in acest moment, cand suntem in semifinale", a spus Messi.

Starul argentinian a vorbit si despre posibila adversara din semifinale. Liverpool si Porto joaca in aceasta seara pentru un loc in penultimul act. "Cormoranii" au castigat meciul tur, scor 2-0.

"Va fi dificil in continuare, indiferent ca va fi Porto sau Liverpool. Ne asteptam de asemenea la o partida mare. Indiferent care dintre ele se va califica, va fi complicat. Ca va fi Porto sau Liverpool, va fi dificil. Este o semifinala de Champions League, sunt cei mai buni si va fi foarte complicat", a spus Leo Messi la finalul partidei cu Manchester United.