Bayern Munchen i-a fixat prețul lui Michael Olise

Marea lovitură pusă la cale de echipa de pe ”Bernabeu” este Michael Olise (24 de ani), francezul care a avut un sezon excelent la Bayern Munchen. Vânat și de alte echipe mari, precum PSG, atacantul poate fi cel mai scump jucător transferat vreodată, deoarece bavarezii nu vor să renunțe foarte ușor la serviciile sale.
Real Madrid vrea să le ia fața ”rivalelor” și pregătește o ofertă de nerefuzat pentru Bayern, cu care ar avea o ”relație instituțională excelentă”, așa cum clubul de pe ”Bernabeu” a precizat într-un comunicat oficial emis recent pe subiectul Olise.
Michael Olise pleacă doar pentru o ”sumă-record” de la Bayern Munchen!
În discuțiile amicale pe care cele două părți le-au purtat pe această temă, oficialii bavarezi au transmis către omologii de la Real Madrid că Olise va fi transferat doar pentru o sumă care va ”sparge” recordul pentru cel mai scump jucător din istorie, scrie jurnalistul Roberto Gomez.
De nouă ani, transferul lui Neymar de la Barcelona la PSG ține ”capul de afiș”. Atunci, parizienii plăteau clauza de reziliere a brazilianului, în valoare de 222 de milioane de euro.
Olise, născut în Anglia, dar internațional francez, a crescut în academiile lui Arsenal, Chelsea și Manchester City, însă s-a remarcat la Crystal Palace, de unde în 2024 a făcut pasul la Bayern Munchen pentru 53 de milioane de euro.
Convocat la naționala Franței pentru Cupa Mondială din această vară, Olise a încheiat sezonul de la Bayern cu statistici impresionante: 22 de goluri și 31 de pase decisive în 52 de meciuri.
Denzel Dumfries (30 de ani), Marc Cucurella (27 de ani), Ibrahima Konate (27 de ani) și Bernardo Silva (31 de ani) sunt jucătorii pe care Real Madrid i-a transferat până acum, și nu are de gând să se oprească aici. În spațiul public au apărut mai multe nume de jucători doriți de Jose Mourinho pe ”Bernabeu”, majoritatea portughezi.