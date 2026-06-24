Bayern Munchen i-a fixat prețul lui Michael Olise

Marea lovitură pusă la cale de echipa de pe ”Bernabeu” este Michael Olise (24 de ani), francezul care a avut un sezon excelent la Bayern Munchen. Vânat și de alte echipe mari, precum PSG, atacantul poate fi cel mai scump jucător transferat vreodată, deoarece bavarezii nu vor să renunțe foarte ușor la serviciile sale.

Real Madrid vrea să le ia fața ”rivalelor” și pregătește o ofertă de nerefuzat pentru Bayern, cu care ar avea o ”relație instituțională excelentă”, așa cum clubul de pe ”Bernabeu” a precizat într-un comunicat oficial emis recent pe subiectul Olise.

Michael Olise pleacă doar pentru o ”sumă-record” de la Bayern Munchen!

În discuțiile amicale pe care cele două părți le-au purtat pe această temă, oficialii bavarezi au transmis către omologii de la Real Madrid că Olise va fi transferat doar pentru o sumă care va ”sparge” recordul pentru cel mai scump jucător din istorie, scrie jurnalistul Roberto Gomez.