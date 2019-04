Cutremur la Juventus dupa eliminarea din Liga! Actiunile clubului s-au prabusit in aceasta dimineata, la 24 de ore dupa ce atinsesera o cifra record

Ajax Amsterdam s-a impus cu 2-1 in returul cu Juventus, de la Torino! Olandezii au castigat cu golurile marcate de Van de Beek si De Ligt. Pentru Juventus a marcat Ronaldo, insa reusita portughezului nu a fost de ajuns pentru italieni.

Ajax a produs o noua minune in Liga Campionilor, dupa ce in optimi a trecut de Real Madrid.

Ajax are un parcurs formidabil cu o echipa cumparata cu doar 36.000.000 euro! Prin comparatie, lotul FCSB, cea mai bine cotata echipa din Romania, valoreaza 30.000.000 euro.

Actiunile lui Juventus s-au prabusit astazi



Bursa de la Milano s-a deschis astazi cu o prabusire a actiunilor lui Juventus. Cu 21% au cazut acestea dupa eliminarea din Liga Campionilor, scrie Calcio e Finanza!

In urma cu doua zile, actiunile lui Juventus atinsesera o valoare record, de 1.706 euro!



Listata in decembrie 2001 la Bursa din Milano, Juventus s-a erodat putin cate putin la Bursa, dar a revenit pe un trend ascendent in sezonul 2017-2018, iar apoi a explodat odata cu venirea la echipa a lui Cristiano Ronaldo.