CRISTIANO RONALDO, OUT din UEFA Champions League! Socul carierei pentru portughez dupa ce a ajuns la Juventus! Coincidenta incredibila din urma cu 9 ani

Cristiano Ronaldo este out din UEFA Champions League! Este o fraza care nu a fost spusa prea des in ultimii ani, portughezul reusind sa castige de 3 ori consecutiv trofeul cu Real Madrid! La fel ca fosta sa echipa, Ronaldo a fost eliminat de Ajax Amsterdam, surpriza sezonului de UEFA Champions League!

Desi a marcat toate cele 5 goluri ale lui Juventus din faza optimilor si sferturilor, Cristiano Ronaldo nu a reusit sa o opreasca pe Ajax si este eliminat din UEFA Champions League inca din sferturi! Ajuns vara trecuta la Juventus pentru 105 milioane de euro, Ronaldo a fost eliminat pentru prima data in cariera cand este eliminat in faza sferturilor UEFA Champions League!

Ca o coincidenta, Ronaldo a suferit un soc si in primul sezon la Real Madrid! Atunci el a fost eliminat alaturi de Real inca din faza optimilor, de catre Olympique Lyon! De la acea dubla, Ronaldo nu a mai ratat in niciun sezon semifinalele UEFA Champions League!



Ajax knock Juventus out of the Champions League!

This will be the first semifinals in 9 years without Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/aeNsKR9opv