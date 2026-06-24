”Ești cel mai tare șef din lume!” L-au șocat pe Cristiano Ronaldo la interviu: i-au cerut o mărire de salariu și un bolid de lux

”Ești cel mai tare șef din lume!” L-au șocat pe Cristiano Ronaldo la interviu: i-au cerut o mărire de salariu și un bolid de lux CM 2026
SPORT.RO
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Portugalia a învins-o la scor pe Uzbekistan, scor 5-0, în a doua rundă din faza grupelor Cupei Mondiale. 

TAGS:
Cristiano RonaldoPortugaliaCupa MondialaCM 2026
Din articol

Cristiano Ronaldo și-a luat revanșa după un prim meci în care a fost ”absent”, iar împotriva Uzbekistanului a contribuit cu o ”dublă”.

Doi angajați LiveMode i-au cerut o mărire de salariu lui Cristiano Ronaldo

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Starul portughez a deschis scorul în minutul 6 și a marcat și în minutul 39, după ce, în minutul 17, Nuno Mendes dublase avantajul lusitanilor.

Scorul a devenit 4-0 în minutul 60 după autogolul lui Nematov, iar Rafa Leao a stabilit rezultatul final. După meci, Cristiano Ronaldo a fost implicat într-un moment inedit.

Un reporter de la LiveMode TV a mers să îi ia un interviu fotbalistului la finalul jocului și a profitat de ocazie pentru a-i cere lui Cristiano Ronaldo o mărire sa salariu. Motivul? Câștigătorul a cinci Baloane de Aur este unul dintre acționarii postului de televiziune.

Reporter 1: ”Avem două întrebări pentru tine. Acum ești acționar la LiveMode, deci, tehnic vorbind, ești șeful nostru. În primul rând, ești cel mai tare șef din lume. În al doilea rând, voiam să te întrebăm când putem negocia o mărire de salariu aici”.

Reporter 2: ”Eu nu vreau o mărire de salariu. Voiam doar să te întreb dacă, pe măsură ce colaborarea noastră evoluează, aș putea beneficia de o mașină de serviciu. Poate fi oricare dintre mașinile tale”.

Cristiano Ronaldo: ”Simțul umorului. Îmi place. Astăzi este o zi în care trebuie să avem simțul umorului”.

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