Criticat după prestația modestă din meciul cu RD Congo (1-1), Cristiano Ronaldo a fost adesea comparat cu marele rival Lionel Messi, care a marcat deja 5 goluri în primele două apariții de la Cupa Mondială. După dubla din victoria cu Uzbekistan, lusitanul a fost întrebat cum ar fi pentru el dacă la acest turneu final ar avea ocazia să îl înfrunte pe Lionel Messi.

Ronaldo, despre un duel cu Messi la Mondial: "Ar fi extraordinar"

"Nu știu cum să răspund la această întrebare, dar ar fi extraordinar", a spus Ronaldo, citat de ESPN.

Ronaldo și Messi, mult timp mari rivali în campionatul Spaniei, nu s-au înfruntat niciodată la Cupa Mondială.

În ziua în care a devenit primul fotbalist din istorie care înscrie la 6 ediții diferite de Cupă Mondială, Ronaldo a primit ulterior o întrebare legată de performanța lui Messi de la acest turneu final. CR7 a refuzat să răspundă, spunând imediat: "Următoarea întrebare!"'.

Portugalia, care a ajuns la 4 puncte, este deja calificată în 16-imile Cupei Mondiale, însă are nevoie de o victorie contra Columbiei, în ultima rundă din grupă, pentru a-și asigura prima poziție.



Argentina lui Lionel Messi este deja sigură de câștigarea grupei și de calificarea în 16-imi.

Ronaldo: "Nu mă deranjează criticile. M-am obișnuit"



Pe parcursul interviurilor de după victoria cu Uzbekistan, Ronaldo a vorbit despre numeroasele critici primite în urma remizei cu RD Congo, din prima rundă a grupelor.

"Cel mai important este că am câștigat și ne-am calificat în 16-imi. Obiectivul era să ieșim din grupă și iată că am reușit.

A fost o săptămână dificilă, opinia publică fiind foarte dură cu toți jucătorii, în special cu mine și cu antrenorul. Dar nu mă deranjează pentru că fac această meserie de 23 de ani și m-am obișnuit. Când lucrurile merg bine, se spune 'Cristiano e extraordinar', iar atunci când merg prost imediat apar comentariile de tipul 'Cristiano trebuie să se retragă, e prea bătrân'. Mereu va fi așa, însă astăzi am oferit un răspuns bun", a mai spus Ronaldo.