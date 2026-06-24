Curg ofertele pentru „perla” crescută de Cristi Chivu

Curg ofertele pentru „perla” crescută de Cristi Chivu Serie A
SPORT.RO
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Un fotbalist crescut de Cristi Chivu este tot mai căutat în această perioadă de mercato.

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cesare casadeicristi chivuInter MilanoTorinoFiorentina
Din articol

Cesare Casadei traversează cea mai bună perioadă a carierei și a intrat pe radarul mai multor cluburi importante înaintea noului sezon.

Mijlocașul italian de 23 de ani, crescut de Cristi Chivu la Primavera, este dorit atât în Serie A, cât și în afara Italiei.

Curg ofertele pentru „perla” crescută de Cristi Chivu

Potrivit jurnalistului Nicolo Schira, Torino intenționează să îl păstreze în lot, în ciuda interesului tot mai mare pentru fotbalist. 

În același timp, publicația Area Napoli susține că Napoli și Fiorentina monitorizează situația sa și au cerut deja informații despre un eventual transfer.

Torino nu ar fi însă dispusă să renunțe ușor la unul dintre oamenii de bază ai echipei. Conducerea clubului îl evaluează la peste 20 de milioane de euro după sezonul excelent reușit în tricoul granata.

Casadei a adunat 36 de meciuri în toate competițiile în stagiunea recent încheiată și a marcat șapte goluri.

Italianul s-a făcut remarcat încă din perioada petrecută la Inter Primavera, unde a fost unul dintre liderii echipei antrenate de Cristi Chivu. Evoluțiile sale i-au adus în 2022 transferul la Chelsea pentru aproape 15 milioane de euro.

După experiențe în Anglia, la Chelsea, Reading și Leicester, Casadei a revenit în Serie A, la Torino, pentru 13 milioane de euro, în iarna anului 2025. La momentul redactării acestui articol, cota de piață a italianului de 1,92 m este de 15 milioane de euro.

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