Massimiliano Allegri pleacă de la Juventus după trei ani! Cine îi va lua locul

Conform informațiilor oferite de jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, Juventus se va debarasa de serviciile lui Massimiliano Allegri la capătul sezonului în curs, chiar dacă italianul mai avea un an de contract cu ”Bătrâna Doamnă”.

Sursa citată anterior a mai informat faptul că favorit pentru postul care va rămâne vacant la Juventus este Thiago Motta, care o dirijează în prezent pe Bologna și căruia îi expiră înțelegerea contractuală cu echipa din primul eșalon al Italiei la finalul stagiunii actuale.

????⚪️⚫️ Juventus and Massimiliano Allegri will part ways as he won’t be the manager next season, as planned since February.

The only detail to clarify is whether Juve decide to sack Allegri now or in 10 days.

↪️ Juventus priority candidate as new head coach remains Thiago Motta. pic.twitter.com/FUSZMFQ9kQ