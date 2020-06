Saptamana decisiva pentru U Craiova 1948! Mititelu afla saptamana viitoare daca poate juca pe Oblemenco 

Adrian Mititelu vrea ca echipa sa, U Craiova 1948 SA, sa joace pe Ion Oblemenco si a facut toate demersurile necesare.

Prima tentativa a lui Mititelu a fost in vara lui 2018, insa Primaria Craiova l-a refuzat. Dupa ce echipa sa a promovat in Liga 2, patronul echipei a trimis o noua solicitare, conform Gazetei Sporturilor, in care isi exprima disponibilitatea de a plati "aceeasi suma pe care o achita clubul infiintat in 2013 si care evolueaza in prezent in Liga 1.

Mai mult, suntem dispusi sa achitam costurile in avans pentru intreg turul campionatului, urmand ca, inainte de disputarea returului, sa platim in avans pentru disputarea acestuia".

Viceprimarul Adi Cosman, responsabil de stadion a vorbit pentru sursa citata si a mentionat "se va lua o decizie cel mai devreme in cursul saptamanii viitoare".

U Craiova 1948 ar trebui sa intruneasca niste conditii prin care sa ii fie permis accesul pe Ion Oblemenco, in care echipa lui Mititelu nu se incadreaza nicaieri. Singura posibilitate ar fi ca departamentele Primariei sa faca o analiza si sa adauge o noua hotarare de Consiliu sau sa o modifice pe ce actuala.

Evenimentele fotbalistice permise pe Ion Oblemenco sunt:

1. Meciuri ale echipei nationale;

2. Meciuri interne de Liga 1, Cupa Romaniei incepand cu faza "saisprezecimilor", Supercupa Romaniei;

3. Meciuri din fazele preliminare UEFA Champions League si UEFA Europa League;

4. Evenimente fotbalistice precum UEFA Champions League si UEFA Europa League.