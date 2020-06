Becali poate desface SAMPANIA! "Are sanse mari sa castige numele de FC Steaua!" Mititelu DESFIINTEAZA clubul armatei si se da de partea FCSB

Adrian Mititelu a vorbit despre situatia si conflictul dintre CSA Steaua si FCSB.

Adrian Mititelu este de partea FCSB in razboiul cu CSA si crede ca echipa lui Becali este continuatoarea Stelei. Gigi Becali primeste un adevarat impuls din partea patronului de la FC U Craiova, care crede ca CSA nu poate detine palmaresul fiind o echipa nou infiintata.

"Totul este clar, va spune unul cu experienta si mai ales ca acum cunosc bine si speta lor. Actualul club din Liga 1 e de departe continuatorul clubul sportiv al armatei, inscris in campionat in 1947 si nimeni nu poate contesta asta. Ma surprinde ca exista proces la tribunalul Bucuresti, pentru ca nu e de competenta unei instante civile sa judece speta legata exclusiv sportiv, de palmares, mai ales ca CSA Steaua nu e afiliat si nu poate fi luat in seama procesul pentru palmares. Asa ceva nu se castiga, nu se cumpara, e tampenie.", a spus Adrian Mititelu pentru Radio Sport 1.

"Becali are sanse mari sa recastige numele FC Steaua"

Mititelu ii mai da o veste buna lui Becali. Olteanul spune ca Steaua trebuie sa isi infiinteze o noua societate comerciala pentru a promova in Liga 1, iar asta incalca regulile si face ca CSA sa fie rerogradata in Liga a 4-a.

"Daca va uitati pe legile in vigoare, pe statutul FRF si alte regulamente, nu vad cum CSA poate promova in fotbalul profesionist. Cand ajung in Liga a 2-a, daca infiinteaza o noua societate comerciala, trebuie sa o ia din nou din Liga a 4-a. Schimbarea formei de organizare te duce iar in Liga a 4-a. Ei spera ca FRF sa faca un abuz, dar daca Becali depune contestatie, castiga sigur si opreste abuzul.

Becali are sanse mari sa isi recastige numele de FC Steaua. Sectaia de fotbal a plecat de mult si nu mai are cum sa o ia din nou. Ei au anuntat in 2017 ca au infiintat sectia. Este un club nou. FCSB e fosta Steaua, fosta CSA, cu palmaresul. In mod normal, la apel se va admite incompetenta judecarii. Cum poate spune un club de fotbal care nu exiat ca vrea un palmares in fotbal, unde nu esti?"

Daca Becali intra in Ghencea, in 6 luni scandalul e inchis si ramane o singura echipa. Vad o impacare, pentru ca daca Becali intra in Ghencea, in 6 luni scandalul e inchis. Daca joaca acolo, ii va convinge si pe cei de la Steaua. Va dati seama ce ar aduce acum impacarea. Ce rezolva ei cu un alt patron? Cine vine sa plateasca asa cum a facut Becali?", a adaugat Mititelu.