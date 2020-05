Gigi Becali nu a stat pe ganduri! Refuza sa mai cumpere fotbalisti, iar acum a transferat jucatorii REFUZATI de Rotaru si Mititelu: "El seamana la joc cu Miodrag Belodedici!"

FCSB urmeaza strategia lui Gica Hagi si aduce la club jucatori tineri pe care sa ii creasca.

Gigi Becali nu a ezitat si a inceput deja miscarile pe piata transferurilor. Astfel, FCSB a transferat 6 jucatori de la Scoala Ardealul, dupa cum scrie ProSport.

Pe cinci dintre ei i-a trimis la academie, in timp ce unul s-a alaturat echipei mari si se antreneaza sub comanda lui Bogdan Vintila. Cei 6 fotbalisti au fost in probe la echipele lui Mihai Rotaru si Adrian Mititelu, insa au fost refuzati, dupa cum a declarat patronul Scolii Ardealul, Alexandru Moldovan.

"Tinta celor de la FCSB a fost Tand. El a mai fost de doua ori in probe la FCSB, dar din diferite motive nu a fost oprit. Anul acesta baiatul face 19 ani, are 1.86 metri, este jucator de nationala la categoria lui de varsta si o sa vedeti dumneavoastra ca o sa ajunga unul dintre cei mai buni fundasi centrali ai Romaniei.

Este un tip longilin, iar eu va spun ca se aseamana in joc cu Miodrag Belodedici. La mine, la echipa, in Liga Elitelor, el mi-a dat din postura de fundas central 12 goluri in turul de campionat. Are o clarviziune a jocului formidabila, si desi este destul de inalt are o tehnica buna si o precizie a pasei foarte buna.

Am lasat jucatori in probe si la CSU si la FCU, dar din pacate nu au fost opriti niciunul", a declarat Alexandru Moldovan pentru ProSport.

Cei sase jucatori luati de FCSB sunt: Denis Szep, Catalin Vaida, Rares Trip, Lucian Moldovan, Andrei Istrate si Cristian Tand.