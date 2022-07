Cum s-ar putea numi clubul lui Adrian Mititelu, dacă decizia Tribunalului București se va menține

Echipa sa, FCU Craiova 1948 nu mai are voie să folosească vechea siglă cu leul și trebuie să-și schimbe denumirea. Decizia Tribunalului București nu este definitivă și poate fi atacată de Adrian Mititelu în termen de 30 de zile.

Cum s-ar putea numi clubul lui Adrian Mititelu, dacă decizia Tribunalului Buurești se va menține

În cazul în care acest lucru nu se va întâmpla, sau în cazul în care FCU Craiova nu va avea câștig de cauză în urma apelului, Adrian Mititelu va primi un termen de 15 zile pentru a face un ”rebranding” la echipă.

Mititelu, abia eliberat din închisoare, a ținut să precizeze că nu este vorba de un litigu cu celălalt club din oraș, patronat de Mihai Rotaru, ci de unul cu Clubul Sportiv, condus de Pavel Badea. Patronul lui FC U spune că este o "decizie aberantă" și e încrezător că, în urma apelului, hotărârea va fi schimbată, cel puțin parțial.

În cazul în care decizia se va menține, Mititelu spune că echipa sa are mai multe variante de nume, una dintre opțiuni putând fi FC Craiova.

"Această decizie nu are la bază vreun proces cu Clubul Sportiv U Craiova, patronat de Mihai Rotaru. Noi n-am avut niciun litigiu cu ei. Aceasta este o acțiune intentată Clubul Sportiv condus de Pavel Badea. Clubul lui Mihai Rotaru nu e parte de proces, clubul lui nu are legătură cu fotbalul craiovean. A încheiat o asociere în 2013 cu clubul condus de Pavel Badea prin care i se acceptă să folosească numele de Universitatea Craiova. E o echipă care a intrat în fotbal în anul 2013 în baza unui loc oferit de FRF peste lege, cu votul tuturor membrilor. Această echipă s-a identificat cu ideea de a se face fotbal cu orice preț în Craiova, că nu mai era echipa pe care eu am patronat-o. Bătălia juridică pentru identitatea clubului istoric Universitate Craiova a avut-o cu Clubul Sportiv condus de Pavel Badea.

Nu am pierdut. E vorba de o primă instanță. Mai este calea atacului. Decizia este total în afara adevărului. N-au trecut decât circa 45 de zile de când clubul nostru, actualul U Craiova 1948, a fost recunoscut definitiv, atenție, definitiv (n.r - de FIFA, care a obligat clubul lui Adrian Mititelu să plătească datoriile precedentei societăți)! Din punct de vedere sportiv, al organismelor care reglementează fotbalul în România, U Craiova 1948 este succesorul legal și oficial al clubului istoric Universitatea Craiova. Din punct de vedere sportiv, noi suntem fosta Universitatea Craiova.

Numai că acum am avut litigiu cu această persoană juridică Clubul Sportiv de drept public Universitatea din Craiova pe ceea ce vizează marca FC Universitatea 1948 și FC U 1948, care conțin leul. Bătălia a fost pentru celebrul leu. Până la proba contrarie, ei se bucură de respectul cuvenit justiției, chiar dacă e strâmbă, în opinia mea. Credeți-mă, e o aberație mare!

Obligația de a nu folosi FC U nu se referă la denumirea FC U, ci la faptul că marca cu FC U conține sigla cu leul. De aici apare anularea mărcii FC U, pentru că ea conține în grafica ei sigla cu leul.

Despre nume probabil judecătorul vrea să spună că U Craiova este totuna cu Universitatea Craiova. Eu cred că în apel, măcar o parte din sentința se va întoarce. Dacă va rămâne așa, se va ajunge într-o situație în care nu vom mai putea folosi litera U. (n.r - Dacă se va numi FC Craiova) Avem mai multe variante pregătite.

Eu am pretins că sunt fosta Universitatea, fosta Știința, pentru că asta suntem. Noi suntem posesorii continuității și identității sportive. În dreptul nostru sunt meciurile cu Benfica, Kaiserslautern, retrogradările din 2005 și 2011. Eu am plătit datoriile lui Ilinca, Staicu, Nețoiu și ale mele.

Avem această lovitură venită azi. Nu mă așteptam, cel puțin nu la aceste cote, până la nume și la site-ul nostru pe care îl avem de 25 de ani. Eu cred că în apel vom reuși măcar în parte să întoarcem. Dacă nu, nu se oprește fotbalulaici. Lumea știe ce s-a întâmplat cu echipa asta, așa că nu ne vom opri aici, vom merge mai departe. În Craiova, lucrurile sunt tranșante, taberele sunt stabilite. E o masă de suporteri mai de rezultat, care vin la echipa care joacă bine, iar bătălia e pe acea masă. La celelalte categorii de suporteri fanatici, lucrurile sunt clare", a spus Adrian Mititelu, la Digisport.

Decizia Tribunalului București în cazul lui FC U Craiova

„Obliga pârâtele la modificarea numelui înregistrat la ONRC, la Judecătorie și în registrele privind asociațiile și federațiile sportive astfel încât acestea să nu mai conțină denumirea protejată a reclamantei sau asocieri de litere și cifre care să încalce drepturile conferite de marca în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii ce se va pronunța.

Constată că domeniul înregistrat sub numele www.fcuniversitatea.ro încalcă drepturile exclusive ale mărcilor aparținând reclamantei și va interzice folosirea mărcii în cadrul numelui comercial al pârâtelor, va interzice folosirea numelui de domeniu www.fcuniversitatea.ro și va obliga pârâtele să facă demersuri la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică să efectueze transferul acestui domeniu către reclamantă, după plata taxelor aferente și efectuarea procedurii administrative de înregistrare.

Obligă pârâtele la încetarea oricărei activități cum ar fi, cu titlu exemplificativ: folosirea, comercializarea, distribuirea, promovarea, orice alt act de utilizare în activitatea comercială, inclusiv în mediul online, inclusiv prin intermediul website www.fcuniversitatea.ro sau orice alt website, în legătură cu produse care datorită identificării/similarității cu mărcile reclamantei încalcă drepturile exclusive asupra acestora.

Interzice folosirea de către pârâte a semnelor identice sau similare mărcilor deținute de reclamantă sau a unor semne similare în activitatea comercială, inclusiv în cuprinsul denumirii comerciale și în special în competițiile sportive, pe documente, pe biletele de acces, pentru publicitate în orice formă, în înscrisurile, în asociațiile și federațiile sportive, utilizarea semnului de documente sau pentru publicitate.

Obliga pârâtele la retragerea de îndată, de pe piață a oricăror produse și servicii, inclusiv de pe website, care poartă fără drept semne identice sau similare mărcilor, precum și distrugerea acestora dacă mai există. Obliga pârâtele la furnizarea de informații complete privind furnizorii precum și cu privire la cantitatea și valoarea produselor vândute sub semnele corespunzătoare mărcilor precum și a biletelor vândute pentru evenimentele sportive din perioada 2013 – 2018.

Cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare, apel care se depune la Tribunalul Bucureşti. Pronunţată în şedinţa din 12.07.2022, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor, de către grefa instanţei”, se arată pe portal.just.ro.