BREAKING NEWS | Instanta a decis! Ce se intampla cu echipa lui Mititelu

Echipa lui Adrian Mititelu dezminte informatiile potrivit carora a pierdut dreptul de a folosi numele "Universitatea Craiova".

Pe 1 iunie, instanta a decis ca FC U Craiova 1948 nu mai poate folosi denumirea "Universitatea Craiova" pe produsele pe care le comercializeaza.

Astazi, consilierul juridic al echipei lui Mititelu, Mircea Moise, a emis un comunicat de presa prin care clarifica faptul ca aceasta decizia nu conteaza in lupta pentru palmares. De asemenea, in comunicat se precizeaza ca FC U Craiova 1948 are in continuare acces la "FC Universitatea 1948", denumire pe care o foloseste in prezent in scopuri comerciale.

Au dezmintit informarile celor de la CS U Craiova, iar apoi reprezentantii clubului lui Mititelu au spus ca organele de cercetare penale si instantele civile vor dovedi adevarul.

Decizia de pe 1 iunie a instantei vine dupa ce echipa din Liga 1, CS Universitatea Craiova, a intentat un proces contra rivalei din oras.