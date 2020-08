Probleme pentru Adrian Mititelu! Eugen Trica a plecat de la U Craiova 1948

Echipa patronata de Adrian Mititelu a anuntat astazi despartirea de antrenorul Eugen Trica.

Clubul a emis un comunicat in care nu a oferit multe detalii. Se precizeaza doar faptul ca Trica a hotarat sa isi inceteze contractul. Fostul jucator de la Craiova a fost numit antrenor la echipa in vara lui 2019, iar cu el pe banca echipa lui Mititelu a reusit promovarea in al doilea esalon al fotbalului romanesc, dupa ce a avut 14 puncte peste ocupanta locului secund din Liga 3. Fotbalul a fost suspendat in martie din cauza pandemiei de coronavirus. Competitia nu s-a mai reluat, iar echipa lui Trica a promovat in Liga 2.

Pana la gasirea unui nou antrenor, U Craiova 1948 va fi condusa de Vali David si Ovidiu Dannae.

"Contractul dintre FC Universitatea Craiova si antrenorul Eugen Trica a incetat astazi, 24.08.2020.

Urmeaza ca, in scurt timp, sa fie angajat un nou colectiv tehnic.

Pentru urmatoarele zile de provizorat, antrenamentele echipei vor fi conduse de catre Vali David si Ovidiu Dananae", a fost cumunicatul emis pe pagina de Facebook de olteni", a fost cumunicatul echipei.

Liga 2 va debuta la sfarsitul acestei luni pe 29 si 30 august si va avea in componenta 21 de echipe, dupa ce Pandurii Tg. Jiu a castigat la Comisia de Recurs si va juca in noul sezon.

Programul primei etape:

Viitorul Pandurii Targu Jiu – Rapid

CSM Slatina – Dunarea Calarasi

Fotbal Comuna Recea – FK Csikszereda

U Craiova 1948 SA – Ripensia Timisoara

CSM Resita sta

Petrolul Ploiesti – Farul Constanta

Aerostar Bacau – Universitatea Cluj

ASU Politehnica Timisoara – CS Mioveni

SCM Gloria Buzau – Concordia Chiajna

Unirea Slobozia – Turris Oltul Turnu Magurele

Metaloglobus Bucuresti – Pandurii Targu Jiu