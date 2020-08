INTERVIU | Golgheterul campioanei din Liga 2: “UTA a fost clar cea mai buna echipa din acest sezon”

In acest sezon, Vali Buhacianu a fost cel mai bun marcator al aradenilor, cu 14 goluri marcate.

Valentin Buhacianu (26 ani) a evoluat la Bucovina Pojorata, Atletico Vaslui, Stiinta Miroslava, Aerostar Bacau si UTA. In sezonul trecut, el a fost golgheterul Ligii 2, cu 25 de reusite. In stagiunea actuala, atacantul a jucat 29 de meciuri si a inscris 14 goluri, terminand dupa Albert Voimea (Turris / 16 goluri) in clasamentul golgheterilor. UTA avea 11 puncte avans fata de locul secund, pana ca FRF sa decida ca punctele sa se injumatateasca si primele sase echipe sa joace play-off de promovare. Aradenii s-au incununat campioni ai Ligii 2, terminand cele cinci meciuri cu un avans de doua puncte fata de FC Arges si CS Mioveni.

Cum s-a simtit acest sezon in tricoul lui UTA?

A fost un an greu. Ne bucuram ca am fructificat toata munca depusa, prin tot ce am realizat in acest an. Nu a fost greu ca s-a injumatatit punctajul inainte de play-off, cred ca ne-a ambitionat. Poate am fost un pic nervosi la aflarea vestii, dar am reusit sa trecem repede peste decizia aceasta si sa ne concentram pe fotbal. Ne-am facut treaba si ne-am indeplinit obiectivul. UTA a aratat clar ca a fost cea mai buna echipa din Liga 2, in acest sezon. La inceputul campionatului ne-am propus sa terminam pe primul loc, ceea ce am reusit. Cu siguranta ca am fost cei mai buni.

Pe langa promovare, ti-ai indeplinit si obiectivul personal, numar de goluri sau de meciuri jucate?

Nu am avut niciun obiectiv personal, am vrut doar sa intru pe teren si sa ajut echipa. Sigur ca vreau sa marchez pentru UTA, dar nu am vrut sa ies golgheterul campionatului sau sa marchez eu cel mai mult din echipa. Important a fost ca echipa sa iasa invingatoare de pe teren, indiferent ca am marcat eu, Rus, Ionita, Miculescu sau alt jucator. Am fost golgheterul sezonului trecut, cand jucam la Aerostar Bacau, si echipa a retrogradat, echipa nu si-a realizat obiectivul. Eu incerc sa muncesc si sa imi fac treaba la UTA cat mai bine, nu am un model pe care sa il urmez si nu visez sa joc la echipe gen Real Madrid sau FC Barcelona. Daca muncesc mult si joc bine la UTA, poate vor veni si transferuri in strainatate, dar trebuie sa dovedesc aici ca am valoare.

Ce iti propui pentru perioada urmatoare?

Astept cu nerabdare sa debutez in Liga 1, sa se intoarca si UTA acolo unde ii e locul. Sper sa avem un parcurs bun si sa jucam multi ani in prima liga, pentru ca Aradul e un oras care iubeste foarte mult fotbalul si fanii meritau aceasta performanta. Avem toate conditiile ca sa aratam un fotbal bun in Liga 1, lotul este echilibrat, avem unul dintre cei mai buni antrenori din Romania si un club profesionist. Stadionul de la Arad este unul dintre cele mai frumoase din Romania si sigur se va juca cu casa inchisa. Trebuie doar sa se termine cu bine acest episod cu coronavirusul.

Cat de mult v-a incurcat pandemia de coronavirus in ultimele luni?

Eu sunt din Vatra Dornei si in judetul Suceava stiti ce probleme au fost. Am stat mai mult in casa, am respectat protocolul si am reusit sa nu ne infectam. Din fericire, nu am avut niciun caz la echipa, a fost o incercare dificila. Am facut toti antrenamente pe unde am putut, prin casa, prin curte... A fost o perioada de doua luni de zile in care m-am antrenat in casa, zi de zi. E foarte greu sa iti mentii conditia fizica in aceste conditii. Cred ca jucatorii de la UTA au aratat ca sunt profesionisti si antrenorii ca isi cunosc foarte bine meseria, pentru ca am reusit sa ne atingem obiectivul, in niste conditii grele.

Plecati in vacanta?

Nu stiu cat vom avea liber. O sa avem astazi o masa cu echipa si o sa ni se transmita programul pentru perioada urmatoare. Oricum, nu vom avea prea multe zile libere si trebuie sa fim atenti ce vom face in aceasta perioada, pentru ca urmeaza o perioada incarcata.

Cum s-a ajuns la bucuria comuna cu cei de la FC Arges?

Nu a fost nimic planuit. Noi am fost bucurosi ca am reusit sa ne indeplinim obiectivul, sa castigam Liga 2. Trebuia sa castigam sau sa facem egal ca sa fim campioni. La ei a fost o explozie de bucurie, dupa ce a egalat Rapidul pe Turris. A fost o sarbatoare frumoasa si ne-am felicitat reciproc. Nu prea vezi o astfel de bucurie comuna pe stadioane, dar a fost ceva spontan. Ii felicit si pe ei, pentru a fost o periaoda dificila pentru toata lumea.