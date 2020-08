Imagini SENZATIONALE de la Arges! Jucatorii de la Arges si UTA au sarbatorit IMPREUNA promovarea in Liga 1! HAOS si pe strazile din Arad

FC Arges si UTA Arad au remizat in ultimul meci al playoff-ului Ligii 2, 1-1, insa ambele echipe au promovat in Liga 1!

Golul inscris de Rapid in ultimul minut al meciului cu Turris a trimis-o pe FC Arges direct pe locul 2 in clasamentul playoff-ului si i-a asigurat astfel calificarea.

Jucatorii lui UTA si ai Argesului nu si-au putut stapanii emotiile la finalul partidei, astfel ca au sarbatorit impreuna promovarea in Liga 1! Ulterior, jucatorii lui Arges au mers sa sarbatoreasca alaturi de fani, care se stransesera la gard.

Nebunie la Arad!

Fanii lui UTA Arad au iesit pe strazi si au sarbatorit in stil mare promovarea in Liga 1 in ciuda distantarii sociale. Imaginile au fost postate pe pagina de Facebook a clubului.