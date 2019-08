5 meciuri de vazut in Romania, in acest weekend, in afara de cele din Liga 1

Doua intalniri din Liga 2 si Steaua - Dinamo, printre partidele de interes.

1. GLORIA BUZAU – CS MIOVENI

Liga 2 / sambata, 31 august, 11.00 / Stadionul “Gloria”, Buzau

Liderul Ligii 2, Gloria Buzau, cu punctaj maxim dupa patru etape, la fel ca Turris-Oltul Turnu Magurele, dar cu golaveraj mai bun, si-a depus deja candidatura la promovarea in prima divizie. Desi il au pe Ilie Stan pe banca si au o echipa cu multi jucatori cu experienta, buzoienii vor avea meci greu cu CS Mioveni, ocupanta locul trei in serie, una dintre „nucile tari” ale acestui sezon.



2. CSM RESITA – RAPID

Liga 2 / duminica, 1 septembrie, 13.30 / Stadionul “Mircea Chivu”, Resita

Cea mai tare galerie din Liga 2 merge pe cel mai frumos stadion din Romania, asa poate fi rezumata intalnirea. Rapid ocupa pozitia a sasea in esalonul secund, in timp ce CSM Resita se afla un loc mai sus, pe cinci, cele doua avand acelasi numar de puncte (7, dupa 4 etape). Banatenii au castigat ambele meciuri de pe teren propriu in acest inceput de sezon (2-0 cu „U” Cluj si 3-1 cu Pandurii Tg. Jiu) si stadionul de pe Valea Domanului se anunta o deplasare dificila pentru toate echipele din Liga 2, chiar si pentru cele cu pretenti la promovare, cum este Rapidul.

3. OTELUL GALATI – UNIVERSITATEA GALATI

Liga 3, Seria 1 / sambata, 31 august, 19.00 / Stadionul “Otelul”, Galati

Derby-ul Galatiului se va juca in nocturna, pe principala arena a orasului. „Otelarii” sunt finantati de suporteri si ataca promovarea pentru al treilea sezon consecutiv, in timp ce echipa oaspete reprezinta un proiect al Universitatii „Dunarea de Jos” din Galati. Banii incasati din vanzarea de bilete la acest meci vor fi donati bursierilor Fundatiei Comunitare Galati.

4. UNIREA ALBA IULIA – GLORIA BISTRITA

Liga 3, Seria 5 / sambata, 31 august, 18.00 / Stadionul “Municipal Victoria”, Alba Iulia

Altadata, partida dintre echipele din Alba Iulia si Bistrita se juca pe prima scena a fotbalului romanesc, dar este acum unul dintre meciurile „cu nume” din Liga 3. Cele doua cluburi ocupa locurile 12 si 13 in seria lor, dar au in componenta cativa tineri talentati. In trecut, Unirea i-a format pe Cornel Talnar, Gicu Grozav, Nicusor Stanciu sau Mihai Minca, in timp ce Bistrita i-a dat fotbalului romanesc pe Gavril Balint, Lucian Sanmartean, Viorel Moldovan, Sergiu Costin sau Emilian Dolha.

5. CSA STEAUA – CS FC DINAMO

Liga 4, Bucuresti / sambata, 31 august, 18.00 / Stadionul “Daco-Getica”, Bucuresti

Dupa ce au castigat in prima etapa a Ligii 4 pe AFC Rapid (9-0) si au trecut in turul 3 al Cupei Romaniei de CS Balotesti (4-0), „militarii” vor sa continue seria buna din acest inceput de sezon si sa invinga rivala Dinamo, echipa lui Nicolae Badea. Meciul, ca si cel cu Poli Bucuresti, tot din campionat, se va desfasura in Colentina, pe arena "Daco-Getica", ca urmare a lucrarilor desfasurate la tribunele Terenului 5 din Complexul Sportiv Ghencea.