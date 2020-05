Scandalul CONTINUA dupa ce UTA Arad a pierdut avansul de 11 puncte! "A avut un parcurs impecabil in Liga a 2-a, este frustrant!" Cum arata lupta la promovare

UTA Arad este cea mai afectata echipa din Liga a 2-a dupa ce FRF a hotarat impreuna cu echipele participante sa organizeze un play off intre primele sase clasate si sa injumatateasca numarul de puncte.

Dupa decizia ofciala a FRF, aceea de a reduce numarul de meciuri din Liga a 2-a si de a aorganiza un play off intre primele sase clasate cu punctele injumatatite, aradenii au luat foc si ultrasii au avut doar mesaje dure la adresa federatiei.

"Ne-au pus in fata 5 mari 'finale', dar au injumatatit punctele special ca sa ne arate ca pot face ce vor. e liga lor, ei decid totul... nu-i intereseaza de regulamentele aflate in vigoare pentru ca ei le schimba! Ei sunt gata sa calce in picioare notiunea de merit sportiv si de fair play oricand ca sa ajunga sus 'cine trebuie' fara sa le pese ca fac de ras fotbalul romanesc.", a fost o parte din mesajul postat pe Facebook de fanii aradeni.

Olteanul Emil Sandoi intelege situatia aradenilor si crede ca este frustranta aceasta decizie. "Este frustrant pentru UTA, care a avut un parcurs impecabil in Liga a 2-a. Aceasta schimbare de regulament surprinde deoarece vine pe parcursul sezonului, pe nepusa masa, si daca nu era problema cu COVID-19 nu cred ca se schimba.

Pentru UTA este o problema deoarece diferenta s-a micsorat si rivalele sunt mai aproape, dar tot UTA ramane cu prima sansa.", a spus Emil Sandoi la PRO X.

UTA Arad a pierdut un avans de 11 puncte avans in fruntea Ligii a 2-a in urma acestei decizii. Clasamentul din Liga a 2-a dupa injumatatirea punctelor este urmatorul: UTA Arad (25 de puncte), CS Mioveni (20 de puncte), Turris (20 de puncte), FC Arges (19 puncte), Petrolul (19 puncte) si rapid (19 puncte).