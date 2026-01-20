Șoimii Gura Humorului, echipă care a încercat recent o fuziune cu Cetatea Suceava, conduce detașat Seria 1 din Liga 3, cu 43 de puncte acumulate în 17 meciuri jucate.



Șoimii conduc autoritar Seria 1 din Liga 3

Echipa antrenată de Valentin Suciu, fostul manager al celor de la Sepsi OSK și FK Csikszereda Miercurea Ciuc, este urmată în clasament de Cetatea Suceava (35p), Viitorul Onești (27p) și Știința Miroslava (26p). Sunt șanse minime ca Șoimii să piardă primul loc, mai ales că s-au reușit câteva transferuri spectaculoase, în ultima perioadă de mercato.



În această iarnă, echipa din județul Suceava i-a adus pe Valentin Buhăcianu (32 de ani / atacant / CFC Argeș / fost jucător la UTA Arad, Hermannstadt, CFC Argeș), Balazs Csiszer (26 de ani / fundaș dreapta / CS Gheorgheni / fost jucător la Csikszereda, Kaposvar, Budafoki, Sepsi), Enrichi Finica (23 de ani / fundaș stânga / Știința Miroslava / fost jucător la Torino U17, Rapid, Poli Iași, Alexandria), Alexandru Dohotariu (23 de ani / portar / CSM Vaslui / fost jucător la Foresta Suceava, Alexandria), Darius Păun (19 ani / mijlocaș / CS Gheorgheni) și pe profesorul Sebastian Vicol (va fi antrenor secund / doctor în sport / ultima dată principal la Bradul Putna).



De asemenea, clubul s-a despărțit prin rezilierea pe cale amiabilă a contractului de Nicholas Pop și David Chidovăț, în timp ce Demian Popovici s-a transferat în Italia, la FC Chieti 1922 (Serie D).



Golofca, Fulop și Ștefănescu, în lotul celor de la Gura Humorului

Lotul bucovinenilor mai cuprinde câțiva jucători experimentați, precum Cătălin Golofca (ex-Botoșani, FCSB, CFR Cluj, Sepsi, Chindia), Lorand Fulop (ex-FC Botoșani, Pușkaș Akademia, Sepsi, Voluntari, FCU Cluj, Csikszereda), Adrian Ster (FCU Craiova, Hermannstadt, Cehalăul, Zalău, Bacău), Andrei Alecsandru (ex-Bucovina Rădăuți, Foresta Suceava, Aerostar Bacău, Șomuz Fălticeni), Mugurel Florescu (ex-Foresta Suceava, Bucivina Rădăuți, Aerostar Bacău, FC Bacău, Gloria Ultra Brodoc), Bogdan Filip (ex-FC Botoșani, Foresta Suceava) și Cătălin Ștefănescu (ex-FCSB, Ceahlăul, Voluntari, Poli Iași, FCU Cluj).

Clubul este finanțat de Eduard Wendling, care are o afacere cu materiale de construcții și este primar în comuna Păltinoasa, localitate aflată la 25 de kilometri distanță de Suceava și care este cunoscută ca parte a hub-ului turistic de la Gura Humorului.



Foto - Fotbal Club Soimii Gura Humorului (FB)

