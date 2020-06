E OFICIAL! UTA Arad a dat FRF in judecata la TAS! Cand se judeca totul si ce se intampla cu Liga a 2-a

UTA Arad a decis sa conteste decizia FRF de a organiza un playoff cu injumatatire de puncte in Liga a 2-a.

UTA Arad este principala favorita la promovare, insa aradenii se considera nedreptatiti dupa decizia FRF. Federatia a decis sa organizeze un playoff intre primele sase echipe, cu punctele injumatatite.

Astfel, 'Batrana Doamna' a pierdut un avans de 11 puncte pe care il avea in fruntea clasamentului si acum mai are doar 5 puncte peste locul 2. Playoff-ul se va juca intr-o singura mansa, astfel ca cele 5 puncte trebuie aparate in doar 5 meciuri. Primele doua echipe promoveaza direct, iar locul 3 va juca un baraj cu o echipa din Liga 1. Totul se va decide inainte de 4 iulie, data la care incepe barajul din Liga a 2-a.

Avocatul aradenilor a facut anuntul. "Alaturi de clubul UTA Arad, ne face placere sa anuntam faptul ca am transmis astazi Tribunalului de Arbitraj Sportiv de la Lausssane cererea de arbitrare si apelul detaliat in afacerea AFC UTA Aarad vs Federatia Romana de Fotbal. Apelul a fost inregistrat si a primit numar de dosar in aceasta dupa amiaza.

Obiectivul acestui demers juridic este acela de anulare a decizie de injumatatire a punctelor castigate pe teren in timpul primelor 24 de runde din sezonul regulat, astfel incat in playoff-ul ce va debuta pe 4 iulie 2020 clubul UTA sa beneficieze de un avans de 11 puncte.

Argumentele acestui demers legal se axeaza pe valorizarea principiului meritului sportiv, combaterea unor decizii nestatutare si a caracterului discriminatoriu, arbitrar si singular al solutiei adoptate in cauza de Federatia Romana de Fotbal.", a fost o parte din mesajul avocatului.