Rapidistii se apara dupa SCANDALUL provocat de UTA Arad! "Ei ne acuza ca suntem lipsiti de fair play!" Ce asteapta giulestenii din partea aradenilor

FRF a decis ca Liga a 2-a sa se incheie prin disputarea unui play-off intre primele sase clasate, cu injumatatire de puncte.

Decizia FRF i-a nemultumit enorm pe utisti si au avut loc proteste in plina pandemie la Arad. Au acuzat ca totul este un complot pentru ca Rapid sa promoveze si dupa decizia de injumatatire a punctelor, aradenii au pierdut un avans de 11 puncte pe care il aveau in fruntea clasamentului.

Ovidiu Burca, oficial al Rapidului, a iesit sa ceara public ca UTA sa recunoasca faptul ca a gresit protestand, iar Rappid nu a fost niciodata adepta acestui sistem de play off cu injumatatire de puncte.

"Si cei de la UTA s-au aratat nemultumiti. Au spus ca Rapid a fost favorizata sau ca a fost la baza sistemului cu reducere de puncte. As vrea sa iasa public si sa spuna ca Rapid a sustinut un sistem fara reducere de puncte, chiar si in conditiile in care s-a propus acest play off.

Noi ne-am sustinut parerea pana la capat, de a juca fara injumatatire de puncte, dar cu un sistem tur retur. Si atunci cred ca noi am fost destul de fair play. Ei ne acuza ca suntem lipsiti de fair play. Sa iasa public si sa spuna ca Rapid a avut o atitudine corecta.", a spus Ovidiu Burca pentru Digi Sport.

"UTA are tot dreptul sa fie suparata!"

Sunt si contra canditate care inteleg frustrarea aradenilor. Claudiu Niculescu, antrenorul de la CS Mioveni, crede ca decizia nu e corecta pentru UTA.

"De la locul 2 in jos nu s-au schimbat foarte multe. Oricum era distanta foarte mica. UTA are tot dreptul sa fie suparata, si noi am fi fost suparati, ne-am castigat punctele, asa cum le-au castigat si altii.

Mi se pare normala decizia in ceea ce ii priveste pe cei de la locul 2 in jos, dar pentru UTA nu este just. UTA are tot dreptul sa se considere nedreptatita, dar sa promoveze direct nu era normal. Mai sunt puncte puse in joc, daca matematic nu esti promovat, trebuie sa joci.", a spus Claudiu Niculescu.