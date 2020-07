Liverpool la Turnu Magurele! :)) Au pus 'You'll Never Walk Alone' in difuzoare toata repriza! Faza zilei in Romania la Turris-FC Arges

Playoff-ul Ligii a 2-a a inceput astazi, cu meciul dintre Turris Turnu Magurele si FC Arges.

Partida s-a disputat cu portile inchise, prezenta suporterilor fiind interzisa in contextul pandemiei de coronavirus.

Pentru a asigura, insa, o atmosfera placuta pe stadion, organizatorii meciului au pregatit diverse materiale audio. Printre cantecele care au rasunat pe arena din Turnu Magurele s-a numarat si imnul lui Liverpool, "You'll Never Walk Alone", melodie folosita si de alte cluburi cu renume in Europa.

Cantecul s-a auzit atat la inceputul partidei, cat si in repriza secunda.

Probabil ca in acest mod oficialii clubului din Turnu Magurele incearca sa-si motiveze jucatorii sa lupte pentru promovare, lasandu-i sa se inspire de la Liverpool, care a devenit campioana in Premier League in acest sezon, adjudecandu-si primul trofeu dupa 30 de ani.