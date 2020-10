HALUCINANT! Telenovela olteneasca continua! Napoli, DAT AFARA de la Craiova, desi echipa lui Mititelu este lider in Liga 2

Craiova a plecat ca din pusca in actualul sezon, dar Mititelu si Napoli se despart din nou.

Desi a distrus Rapidul in ultima etapa, scor 5-0, si echipa este lider in Liga 2, fiind neinvinsa in actualul sezon (5 victorii si 2 egaluri), FCU Craiova 1948 a anuntat, in mod surprinzator si laconic, incheierea colaborarii cu tehnicianul Nicolo Napoli. "Incheiere colaborare! Clubul si Nicolo Napoli au reziliat de comun acord contractul! Incetarea raporturilor a survenit la initiativa antrenorului, acesta invocand motive personale! Clubul ii multumeste lui Nicolo Napoli pentru activitatea depusa!", a fost mesajul transmis pe contul oficial de Facebook al clubului.

Napoli era antrenorul Craiovei de pe 25 august 2020, cand l-a inlocuit pe Eurgen Trica, caruia nu i-a fost prelungit contractul. Cel mai probabil, echipa va fi pregatita de secunzii Adrian Filip, Valentin David si Ovidiu Dananae, pana la numirea unui nou antrenor principal.

Nicolo Napoli a antrenat formatia din Banie in sase randuri (2004, 2007-2009, 2011, 2013-2014, 2018-2019, 2020) si a fost o data director tehnica (2017-2018). In Romania, italianul le-a mai pregatit pe FC Brasov, Astra Ploiesti, CS Turnu Severin si Poli Iasi.