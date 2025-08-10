Ambele echipe au pornit ezitant sezonul și au acumulat câte 4 puncte după primele patru etape, Unirea Slobozia fiind pe locul 11, iar FCSB pe locul 12, diferența fiind făcută de golaveraj.



În sezonul regulat 2024/25, roș-albaștrii au înregistrat o victorie pe teren propriu, scor 3-0, și un egal în deplasare, 2-2, cu gruparea din Slobozia.



FCSB – Unirea Slobozia, LIVE TEXT de la 21:30!



FCSB vine după două înfrângeri consecutive în campionat, 1-2 cu Farul și 3-4 cu Dinamo, ambele meciuri în care a deschis scorul, dar nu a reușit să păstreze avantajul.



Echipa pregătită de Elias Charalambous și Mihai Pintilii speră ca remarcabila revenire din dubla cu Drita, în preliminariile Europa League, să marcheze un punct de cotitură.



Unirea Slobozia a avut un start variat în Superligă, cu o victorie clară în fața Csikszeredei (6-1), un egal fără goluri cu Oțelul Galați și două înfrângeri, 0-4 cu Botoșani și 1-2 cu CFR Cluj.



Meciul va începe la ora 21:30, iar fanii pot urmări în format LIVE TEXT pe Sport.ro toate momentele importante.

