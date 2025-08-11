LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 21:30, Oțelul Galați primește vizita lui Rapid în etapa a cincea din Superligă.

În cazul unei victorii în deplasarea de la Galați, giuleștenii lui Constantin Gâlcă urcă pe locul 1 în Superligă, devansând-o la golaveraj pe Universitatea Craiova.

Rapid are cea mai bună defensivă din campionat



Gălățenii au câștigat precedentul meci jucat pe teren propriu, 2-1 cu Dinamo, succesul fiind urmat de o remiză cu Unirea Slobozia (deplasare).

De partea cealaltă, bucureștenii au terminat runda a patra în fruntea clasamentului, cu 10 puncte și cea mai bună defensivă, doar două goluri încasate.

Istoria meciurilor Oțelul - Rapid a început acum aproape 40 de ani cu un 5-0 pentru gălățeni



Cele două echipe s-au mai întâlnit în principala competiţie internă de 56 de ori, de 16 ori s-au impus gălăţenii, de 27 de ori au câştigat bucureştenii, iar alte 13 partide s-au terminat la egalitate.

Palmares cu Oţelul gazdă: 28 de jocuri - 14 victorii Oţelul - 8 remize - 6 succese Rapid.

Primul meci avut loc pe 26 octombrie 1986, Oţelul - Rapid 5-0. Eugen Ralea şi Haralambie Antohi cu câte o dublă, plus Claudiu Vaişcovici au adus gălăţenilor cel mai clar succes în faţa giuleştenilor.

În 2006, Oțelul - Rapid s-a încheiat 0-7!



Cea mai clară victorie din contul bucureştenilor s-a consemnat în toamna lui 2006, pe 5 noiembrie, Oţelul - Rapid 0-7 (I. Zicu - dublă, N. Grigore, I. Mazilu - dublă, V. Bădoi, M. Buga), scor care a intrat în istoria fotbalului autohton drept cea mai severă înfrângere pe prima scenă pentru gruparea gălăţeană.

Pe băncile celor două echipe s-au aflat Petre Grigoraş, respectiv Răzvan Lucescu.

Ultimul succes bifat în campionat de gazdele din această rundă: 1 septembrie 2014, Oţelul - Rapid 2-0.

Cea mai recentă confruntare din SuperLiga României: 8 februarie 2025, Oțelul - Rapid 1-1 (Miguel Silva / Claudiu Petrila). Info: LPF

