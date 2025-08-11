Eliminată din Champions League de Shkendija, echipa patronată de Gigi Becali se chinuie și în campionat. Are doar patru puncte în cinci etape. În ultima rundă, campioana a pierdut în Ghencea, cu Unirea Slobozia, scor 0-1.

Ciprian Marica: ”Debandada asta de care se vorbește se vede în jocul echipei!”

Ciprian Marica spune că FCSB traversează o perioadă neagră, iar eșecul suferit de roș-albaștri în campionat, cu Unirea Slobozia, nu face decât să adâncească această criză în care se află campioana României.

Fostul atacant susține că jucătorii lui FCSB au nevoie să își recapete încrederea, deoarece, în opinia sa, valoarea lor de pe teren nu poate fi pusă la îndoială. FCSB s-a impus cu 3-2 în prima manșă cu Drita, după ce a fost condusă de gruparea din Kosovo cu scorul de 2-0. În retur, Marica spune că FCSB trebuie să joace simplu și să evite să facă greșeli.

”FCSB nu trece prin cea mai bună perioadă, în situațiile grele se văd caracterele puternice. Mă aștept să văd cât mai curând o reacție din partea echipei în primul rând. Văd că patronul o lasă mai moale, îi menajează, dar ceva nu a fost în regulă acolo și mă refer în primul rând la pregătirea fizică.

Poate au avut prea puțină vacanță, poate sunt în continuare obosiți după pregătirea fizică, ceva nu e în regulă acolo. Debandada asta de care se vorbește se vede în jocul echipei și, din păcate, chiar nu e momentul. Au nevoie să câștige, au nevoie să meargă mai departe cu Drita.

Înfrângerile te descurajează, nu ai cel mai bun moral, cea mai bună încredere. Mă aștept totuși la o reacție, mă refer la Pintilii, la Charalambous și chiar și la Mihai Stoica să reușească să le redea încrederea jucătorilor și să reușească să joace simplu, să nu încerce artificii, să prindă curaj.

Timpul trece în favoarea lor, au câștigat acasă, au reușit să întoarcă rezultatul, e clar că acești băieți au calitate, așa că îmi doresc ca ei să meargă mai departe. Toate astea se pot realiza doar cu o încredere bună”, a spus Ciprian Marica, exclusiv pentru PRO TV și VOYO.

