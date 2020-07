Se anunta RAZBOI pe strazile din Banie la ultima etapa! Fanii Craiovei lui Mititelu avertizeaza: "Vom fi acolo sa ne bucuram la golurile CFR-ului! Sa vezi distractie!"

Fanii din Peluza Sud 97, sustinatori ai echipei FCU Craiova, si-au anuntat prezenta pe strazile din Baine la ultima etapa din playoff-ul Ligii 1. Universitatea Craiova si CFR Cluj ar putea sa joace cu titlul pe masa acel meci.

Andrei Preda, unul dintre liderii Peluzei Sud 97, a anuntat prezenta fanilor FCU Craiova pe strazile din Banie la meciul care se poate juca cu titlul pe masa in Liga 1.

Suporterii FCU Craiova se vor strange pe strazi pentru a sustine CFR-ul impotriva rivalei Universitatea Craiova.

"Am auzit ca suporterii celor de la CSU se strang in oras daca se ajunge la utimul meci direct cu CFR cu titlul pe masa. Ei bine, va anunt, sa stie toata lumea, ca si noi vom fi acolo. Sa ne bucuram si noi impreuna cu ei. Doar ca noi o sa sarbatorim fiecare gol al CFR-ului. Sa vezi atunci distractie. De ce sa se stranga numai ei? Nu-i lasam singuri. Vom fi si noi acolo in Centru cu ei", a spus Andrei Preda pentru Pro Sport.

CFR Cluj primeste astazi vizita Botosaniului, de la ora 21:30. Echipa lui Dan Petrescu mai are de jucat cu FCSB, iar in ultima etapa va merge la Craiova pentru meciul cu Universitatea care ar putea fi decisiv pentru titlu.

Oltenii mai au de jucat doar cu Astra pana la meciul cu CFR, avand un meci in plus. Patru puncte le despart pe cele doua in fruntea clasamentului din playoff.