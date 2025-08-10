CITEȘTE ȘI: FCSB - Unirea Slobozia 0-1: balonul este Rotund și Prepeliță are Coadă! Portarul Denis Rusu a făcut minuni în Ghencea, campioana e în criză

Criza continuă la campioana FCSB, aflată la a treia înfrângere consecutivă în Superligă, după 1-2 acasă cu Farul Constanța, 3-4 cu Dinamo în ”Eternul derby” de pe Arena Națională și, acum, 0-1 în Ghencea cu Unirea Slobozia!

Unicul gol al duelului dintre FCSB și Unirea Slobozia a fost marcat de Raul Rotund (19 ani). Împrumutat de la Dinamo, tânărul atacant a dat lovitura în minutul 34.

La final, patronul Gigi Becali a făcut o serie de comentarii la adresa lui Dennis Politic, fotbalistul transferat în această vară de la Dinamo, care a fost titular cu Slobozia, dar a fost schimbat la pauză.

”Politic s-a mai mișcat, a mai încercat el pe acolo... Nu este locul lui acolo!

Politic o să-și revină, nu e problemă, Lixandru a fost problema în prima repriză”, a spus Becali la Prima Sport.

Rezumatul meciului FCSB - Unirea Slobozia 0-1, jucat pe stadionul Steaua



A marcat: Raul Rotund (35)

Arbitru: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitri asistenţi: Ovidiu Artene (Vaslui), Florian Alexandru Vişan (Galaţi); al patrulea oficial: Horia Gabriel Mladinovici (Bucureşti)

Arbitru video: Sorin Costreie (Voluntari); arbitru asistent video: Alexandru Filip (Constanţa)

Observatori: Marian Salomir (Cluj-Napoca) - CCA, Paul Mincu (Bucureşti) - LPF

Foto: Sport Pictures

