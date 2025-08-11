Învins la limită în Olanda, scor 1-2, după un gol primit în minutul 90+1, antrenorul portughez pregătește o mutare tactică de proporții pentru a forța calificarea potrivit aspor.com.tr. Meciul de la Istanbul va fi arbitrat de românul Istvan Kovacs.



Presat de rezultat, "The Special One" are de gând să schimbe sistemul de joc și să arunce în luptă o formulă mult mai ofensivă. Mourinho ia în calcul serios să înceapă meciul cu doi atacanți, o modificare radicală față de partida tur.



Astfel, Jhon Duran și Nelson Semedo, ambii rezerve în confruntarea din Olanda, sunt anunțați acum ca titulari. Prin această mișcare, Mourinho speră să pună o presiune constantă pe defensiva batavilor încă din primul minut.



Două reveniri importante pentru Mourinho

Pe lângă modificările din ofensivă, Fenerbahçe primește și două vești excelente. Starul brazilian Anderson Talisca, indisponibil în tur din cauza unei accidentări, este refăcut și va reveni în lot pentru duelul decisiv.



De asemenea, în lotul pentru retur își va face apariția și İsmail Yuksek, un alt jucător care nu fusese inclus în delegația pentru primul meci.



Pentru a merge mai departe, Fenerbahçe are nevoie de o victorie la cel puțin două goluri diferență. Un succes la un singur gol va trimite partida în prelungiri. Orice rezultat de egalitate sau o înfrângere o califică pe Feyenoord. Echipa care se va impune în această dublă manșă va da piept în play-off-ul Ligii Campionilor cu învingătoarea dintre Benfica și Nice.

