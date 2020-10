Anuntul Jandarmeriei dupa ce ce suporterii Craiovei lui Mititelu s-au batut cu fortele de ordine la Severin

FC U Craiova 1948 a castigat cu 5-0 in fata lui Rapid.

Fanii nu au in continuare voie pe stadion, dar asta nu i-a oprit sa arunce torte pe teren. Suporterii oltenilor s-au batut cu jandarmii, iar unul dintre oamenii legii a fost lovit in plina figura, fiind nevoie sa isi dea de mai multe ori cu apa pe fata. Jandarmeria a luat masuri in urma acestor incidente, iar 10 fani au primit amenzi pentru tulburarea ordinii si linistii publice, pentru violente, dar si pentru nerespectarea regulilor de protectie sanitara. Mai mult de atat, un fan al liderului din Liga 2 a primit interdictie la competitiile sportive timp de 6 luni.

"Dupa inceperea meciului, o parte dintre acestia, in mod spontan, au aruncat in arena sportiva si asupra fortelor de ordine cu mijloace pirotehnice (fumigene si petarde).

In acest context, fortele de ordine au somat suporterii sa inceteze actiunea ilegala si sa paraseasca zona, acestia nerespectand indicatiile fortelor de ordine, ceea ce a impus interventia acestora pentru dispersarea lor si indepartarea din zona stadionului.

Precizam ca in urma interventiei fortelor de ordine, nu a fost nevoie de acordarea de ingrijiri medicale, nici personalului fortelor de ordine, nici suporterilor.

Cu aceasta ocazie, precizam ca structurile M.A.I. manifesta toleranta zero in orice situatie in care se constata incalcarea legii, tulburarea climatului de ordine si siguranta publica si orice manifestatie publica ce poate pune in pericol siguranta cetatenilor si care nu au legatura cu spiritul de fair-play in care trebuie sa se desfasoare competitiile sportive”, se arata in comunicatul Jandarmeriei", a fost comunicatul Jandarmeriei.

Dupa aceasta victorie, echipa patronata de Adrian Mititelu se afla pe primul loc in Liga 2, fiind la 4 puncte distanta de ocupanta locului secund. La meciul de la Severin au fost aproape 150 de suporteri care fac parte din galeriei Craiovei, din Peluza Sud 1997.