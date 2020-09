Situatie INCREDIBILA la Craiova dupa ce Mititelu a pierdut numele "Universitatea Craiova"! Ce se intampla in continuare cu palmaresul 

Lovitura grea pentru echipa lui Mititelu. Formatia craioveana a anuntat pe contul oficial de Facebook ca nu mai are voie sa foloseasca numele "Universitatea Craiova".

Echipa din Liga a 2-a va juca sub numele de "U Craiova 1948", iar de acum va folosi denumirile de: "FC Universitatea", "FCU Craiova", "FCU 1948", "Fotbal Club Universitatea 1948" si "Leii din Banie Craiova".

Chiar daca decizia ii apartine Curtii de Apel Bucuresti, echipa lui Mititelu spune ca e o masura provizorie. U Craiova 1948, nu are in palmares niciun trofeu, fiind o grupare infiintata in 2017, pe o noua societate. Situatia este complicata avand in vedere faptul ca FC U Craiova, echipa dezafiliata in 2011 de FRF, ar fi de fapt detinatorul de drept al palmaresului. Nu exista insa nici pana acum o decizie care sa ateste acest lucru, insa aceasta afirmatie nu a fost contestata pana acum in vreun tribunal.

Echipa din Liga 1, CS Universitatea Craiova a obtinut denumirea istorica, dar aceasta ramane cu un singur trofeu in palmares, o Cupa a Romaniei castigata in 2018.

Comunicatul oficial al echipei lui Mititelu: