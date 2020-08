INCREDIBIL! Stoican NU mai merge la Craiova lui Mititelu, desi Rednic anuntase ca a semnat! Cine a preluat Universitatea din B: e pentru a 7-a oara la club

FCU Craiova a renuntat la Eugen Trica printr-un mesaj-soc pe Facebook. La mai putin de 24 de ore distanta, Mititelu a numit un nou antrenor.

Este vorba despre Nicolo Napoli, care a pregatit echipa inaintea lui Trica!



Italianul de 58 de ani, fost jucator la Juventus la sfarsitul anilor 80, revine a 7-a oara la Craiova!

Are obiectiv promovarea in Liga 1 la finalul sezonului. Craiova debuteaza in B cu Ripensia, in weekend.

Mircea Rednic a fost primul antrenor contactat de Mititelu, insa negocierile au picat. Chiar Rednic anunta aseara pentru Liga2.ro ca FCU s-a inteles cu Stoican: "Am auzit ca a semnat deja contractul, eu am alte planuri!"