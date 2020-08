Mircea Rednic stie pe cine va pune Adrian Mititelu antrenor la echipa: "Din ce stiu eu, a semnat deja cu ei" Ce oferte are fostul antrenor de la Poli Iasi

Eugen Trica a fost dat afara din functia de antrenor al echipei FC U Craiova, iar Rednic ar fi fost pe lista lui Mititelu.

Mircea Rednic a declarat ca Mititelu ar fi batut deja palma cu Flavius Stoican. Pe langa asta, el a vorbit si despre viitorul sau. Antrenorul roman sustine ca are oferte din Belgia si Croatia.

"Craiova are deja antrenor, nu mai conteaza ca am fost si eu in discutii cu Adrian Mititelu. Din ce stiu eu, Stoican a semnat deja cu ei. Eu am oferte din mai multe tari.

E adevarat ca am o propunere din Croatia, asa cum am si una din Belgia, dar nu ma grabesc. Campionatele abia sunt la inceput si astept oportunitatea cea mai buna", a declarat Mircea Rednic pentru ProSport.

Rednic a mai antrenat la Craiova in sezonul 2004-2005, tot in perioada cand Adrian Mititelu era finantatorul echipei. Dupa ce a inregistrat o singura victorie in 8 etape, acesta a plecat. El a fost inlocuit cu Pavel Badea, dar in acel sezon oltenii au retrogradat pentru prima data in istorie.