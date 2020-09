FC U Craiova - Ripensia Timisoara, LIVE TEXT de la ora 19:30 | Echipa lui Mititelu, in cautarea primei victorii din noul sezon!

Urmarim si comentam impreuna cele mai tari meciuri din Liga a 2-a pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

In aceasta seara, FC U Craiova si Ripensia Timisoara se infrunta intr-o partida restanta din prima etapa a noului sezon al Ligii a 2-a.

Duelul celor doua echipe a fost initial amanat dupa ce la timisoreni au fost depistate mai multe cazuri de coronavirus.

Ripensia Timisoara nu a jucat niciun meci in noul sezon. In schimb, oltenii au disputat in weekend meciul din etapa secunda a Ligii a 2-a, in compania celor de la Csikszereda.

Echipa lui Adrian Mititelu a obtinut un punct din acea confruntare, gratie golului marcat de Marian Anghelina.

Partida dintre FC U Craiova si Ripensia Timisoara este programata de la ora 19:30 si va fi transmisa in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.