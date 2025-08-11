Moldovenii au avut parte de un start bun de sezon, cu cinci puncte după primele trei etape, dar au pierdut în runda precedentă în Giulești, cu Rapid, scor 2-1, astfel că acum sunt pe locul nouă.



FC Botoșani - FC Argeș, ora 19:00, LIVE TEXT



De partea cealaltă, FC Argeș vine după două victorii consecutive, 2-0 cu CFR Cluj și 3-1 cu Csikszereda, și ocupă locul opt cu șase puncte după patru runde.



Bogdan Andone i-a antrenat pe botoșăneni în primăvara lui 2024, când a reușit să salveze echipa de la retrogradare. Ca tehnician advers, a pierdut doar un duel dintre cele cinci, în rest două victorii și două remize.



Leo Grozavu vs. Bogdan Andone, în toate competițiile: șase jocuri - trei remize - 3 succese Andone.



FC Argeș se deplasează în Botoșani, pentru duelul de pe ,,Municipalul” din localitate, având un moral excelent, asta după ce s-a impus în ultimele două runde, 2-0 pe terenul CFR-ului și 3-1 cu FK Csikszereda.



FC Botoșani și FC Argeș s-au mai întâlnit în principala competiție internă de șapte ori, de patru ori s-au impus moldovenii, de două ori au câștigat piteștenii, iar o partidă s-a terminat la egalitate.

