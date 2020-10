Adrian Mititelu da de pamant cu Mihai Rotaru dupa victoria rasunatoare impotriva Rapidului! "Sa fiti convinsi ca va face tot posibilul sa ne blocheze accesul in Liga 1!"

FC U Craiova 1948 a castigat cu 5-0 impotriva lui Rapid.

Echipa se afla pe primul loc in Liga 2 la 4 puncte distanta de ocupanta pozitiei secunde. Dupa aceasta victorie, Mittelu a lansat un atac pe Facebook impotriva fintatatorul echipei din Liga 1, Mihai Rotaru. De asemenea el nu a uitat sa ii mentioneze nici pe Ionut Stroe si pe Olguta Vasilescu.

"SA NE TREZIM DIN BETIE, GREUL DE ABIA ACUM INCEPE !

Ce-i drept a fost o seara fantastica. Dupa atatia ani de suferinta si asteptari, am trait momente deosebite alaturi de echipa noastra care a etalat un joc frumos impotriva unei eterne contracandidate.

Vreau insa subliniez faptul ca nu s-a castigat nimic in afara de speranta si vise! Razboiul va fi din ce in ce mai greu deoarece avem inamici pe toate planurile, atat sportiv, dar mai ales din randul celor care au vrut sa omoare acest club (in parte si reusind acest lucru, noi ridicandu-ne din „morti”) si nu accepta revenirea noastra in prim-plan.

Stiu ce spun si nu fac afirmatii aiurea ! Sa fiti convinsi ca Rotaru si banda lui criminala cu ramnificatii in mafia politicii si a justitiei romanesti vor face tot posibilul, prin toate mijloacele sa blocheze accesul nostru in Liga I.

Sa nu uitam ca el timp de 6 ani de zile, cu scopul de a nu a mai avea bani si ca adevaratul club sa moara, mi-a blocat toate afacerile imobiliare, m-a santajat in modul cel mai ordinar, beneficiind de complicitatea procurorilor si a altor magistrati care nici pana in prezent nu au solutionat dosarele penale.

De altfel, am informatii certe despre actiuni ale lui Rotaru desfasurate impotriva echipei noastre pana in prezent si in curand o sa prezint date concrete in acest sens, insa ceea ce vreau sa scot in evidenta este faptul ca nu trebuie sa ne imbatam cu apa rece! Promovarea este foarte departe si nu in toate meciurile ne va iesi totul ca aseara. Echipa este puternica, dar nu si invincibila.

Avem nevoie de unitate reala, mai ales atunci cand poate rezultatele nu vor fi toate pozitive! Sa nu uitam faptul ca avem 7 ani de zile de cand am fost izgoniti din Craiova de cuplul Rotaru – Olguta si suntem in al treilea an competitional in care jucam in afara Craiovei. In balade si in basme, pribegia nu pare atat de dura, insa in sport si mai ales in fotbal este greu cand nu ai casa ta, iar propria identitate ti-a fost furata in mod barbar cu sprijinul oamenilor care ar fi trebuit sa ne apere de acest lucru, chiar cu acordul unui ministru al sportului, craiovean la origine, un tip profund corupt, care pentru interese private a validat public furtul unui club de fotbal !

Prin urmare, am ajuns in varful Ligii a II-a, insa va fi greu sa ne mentinem daca nu vom reusi sa cream o coeziune toti cei care am ramas alaturi de aceasta cauza!", a scris pe Facebook Adrian Mititelu.

Etapa urmatoarea, FC U Craiova 1948 va juca in deplsare, impotriva lui Potrolul Ploiesti.

