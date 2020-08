Si-au luat fundas trecut pe la LA Galaxy! Craiova lui Mititelu a ajuns la al 10-lea transfer! Cu cine a semnat

Mititelu are planuri mari la FC U Craiova!

Universitatea isi propune sa intre in Liga 1 de la prima tentativa. A ajuns la 10 transferuri in aceasta vara. Ultima achizitie e fostul fundas de la Gaz Metan, Poli Iasi si Chindia Bradley Diallo, anunta Editie.ro. Francezul are meciuri la echipa a doua a lui Marseille, dar si la LA Galaxy, in MLS, sau Oldham, in Anglia. In Liga 1, Diallo a strans 43 de locuri. Ultima data, fotbalistul de 30 de ani a fost sub contract cu Chindia.

Ceilalti jucatori adusi de Craiova in aceasta vara sunt Robert Popa (17 ani, Flacara Horezu), Alex Git (22 de ani, Gloria Buzau). Calin Cristea (32 de ani, CSM Resita), Jeremy Huyghebaert (31 de ani, Mouscron), Angrea Campagno (24 de ani Tre Fiori), Constantin Albu (19 ani, Utrecht), Andrei Ciolacu (28 de ani, Tskhinvali), Marian Anghelina (29 de ani, CS Mioveni) si Valentin Munteanu (30 de ani, Gloria Buzau).

Craiova a renuntat la 7 jucatori dupa promovarea din C.