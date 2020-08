Continua asaltul lui Mititelu pentru Liga 1! FCU Craiova a mai realizat un transfer: fotbalistul a semnat pentru urmatoarele doua sezoane

FCU Craiova continua transferurile pentru sezonul urmator de Liga 2.

Echipa lui Adrian Mititelu a realizat deja mai multe transferuri in aceasta vara, iar acum a ajuns la o intelegere cu mijlocasul Valentin Munteanu (30 de ani).

Munteanu a jucat in sezonul trecut la Gloria Buzau, tot in Liga 2, unde a reusit sa inscrie 9 goluri in cele 21 de meciuri jucate.

Potrivit Editie.ro, fotbalistul a semnat deja un contract cu FCU Craiova pentru urmatoarele doua sezoane.

Munteanu are 65 de aparitii in Liga 1 si peste 100 in Liga 2. Mijlocasul a evoluat si in calificarile pentru Europa League, in sezonul 2016 - 2017, cand evolua pentru Pandurii Targu Jiu.