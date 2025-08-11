După ce Dan Șucu, acționarul de la Rapid, i-a cerut demisia lui Gino Iorgulescu, un alt președinte din Superligă se revoltă. Dani Coman, conducătorul lui FC Argeș, critică dur modificarea regulamentului în plin sezon și se declară pregătit să candideze pentru șefia Ligii Profesioniste de Fotbal.



Războiul din Liga 1, declanșat de decizia Comitetului de Urgență de a modifica regulile pentru a-i permite lui FCSB să-l readucă pe lista A pe Malcom Edjouma, are un nou episod. Dani Coman se alătură corului de contestatari, format din Dan Șucu și Mihai Rotaru, și atacă momentul ales pentru această schimbare.



Președintele de la FC Argeș consideră că, deși o astfel de modificare ar putea fi normală, aplicarea ei în timpul campionatului este incorectă și poate deschide o cutie a Pandorei.



"Este o modificare normală de regulament, dar nu o poți opera în timpul campionatului. Nu e firesc să schimbi pe parcurs regulile jocului. Această normalitate ar fi trebuit implementată înainte de startul sezonului", a spus Coman pentru GSP.



Fără a comenta dacă este o favoare pentru FCSB, șeful piteștenilor a subliniat pericolul situației: "Remarc faptul că, prin această decizie, se creează un precedent periculos. După același scenariu, ar putea să mai apară oricând și alte schimbări pe parcursul campionatului".



Coman, succesorul lui Iorgulescu?



Pe fondul tensiunilor, Dani Coman face un pas în față și își anunță, voalat, intenția de a prelua conducerea LPF în viitor. Fostul portar a transmis că ar fi dispus să intre în cursa pentru președinție la finalul actualului mandat al lui Gino Iorgulescu, peste doi ani.



"Până la finalul mandatului, trebuie să-l respectăm pe actualul președinte. La momentul respectiv, dacă voi considera că sunt capabil să conduc Liga, să aduc un plus fotbalului românesc, da!, voi candida. Aș fi pregătit în orice moment pentru președinția LPF, fiindcă sunt multe lucruri care pot fi dezvoltate", a mai punctat Coman.



Reacția lui Dani Coman a venit la scurt timp după ce Dan Șucu, acționarul majoritar de la Rapid, l-a acuzat direct pe Gino Iorgulescu de abuz și de servilism față de Gigi Becali, spunând că președintele LPF "se deplasează «la palat» pentru a «pupa inelul»" și cerându-i demisia de onoare.

