Ialomițenii au produs surpriza în Ghencea și au plecat cu toate cele trei puncte, grație reușitei semnate de Raul Rotund în minutul 19.



În partea secundă, campioana României a forțat golul egalizator. A avut mai multe ocazii, dar nu a reușit să înscrie și a ajuns la a treia înfrângere la rând în campionat.



Gigi Becali: ”La revedere, mi-a trecut”



Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a încercat să aibă un discurs echilibrat. După ce a spus că își menajează echipa, având în vedere că se apropie returul din Europa League cu Drita, omul de afaceri l-a ”mitraliat” pe Mihai Lixandru, titularizat pentru această partidă și schimbat la pauză cu Juri Cisotti.



„Am avut o simpatie pentru Lixandru, dar gata, la revedere, mi-a trecut. Trebuie să câștigăm meciurile. Când își revine, își revine. Când nu, asta e, ce să facem?”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.



FCSB, în picaj liber după înfrângerea cu Slobozia



În urma acestei înfrângeri cu Unirea Slobozia, FCSB a ajuns pe locul 12 în Liga 1. Campioana are numai patru puncte, după primele cinci etape disputate. Din sezonul 2019/2020 nu a mai avut FCSB un start atât de slab în campionat.



