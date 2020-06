Vintila a primit ultimatum din partea patronului! Ce trebuie sa faca, ca sa ramana antrenor al FCSB si in sezonul urmator

Bogdan Vintila sta pe banca FCSB de aproape un an de zile.

Bogdan Vintila este antrenorul principal FCSB din august 2019, venind la club dupa o perioada tulbure pentru banca “ros-albastrilor”, in care Nicolae Dica, Mihai Teja, Bogdan Andone si Vergil Andronache s-au inteles din ce in ce mai greu cu Gigi Becali, iar mai multi antrenori cu nume au refuzat colaborarea cu acesta. La primul meci cu Vintila pe banca, FCSB a fost distrusa de Gaz Metan Medias, 0-4, iar echipa a ajuns la un minim istoric, pe ultimul loc in Liga 1. Fostul portar a reusit apoi sa redreseze echipa, dar sub conducerea sa s-a ratat calificarea in grupele Europa League si nu s-a reusit nicio victorie impotriva rivalei CFR Cluj, care are acum un avans de 7 puncte.

Saptamana trecuta, Becali a anuntat ca „Vintila ramane la FCSB pe viata” si ca antrenorului i-a fost majorat salariul pana la 5.000 de euro pe luna plus bonusuri. Dar, dupa infrangerea in fata lui CFR Cluj, care a zdrobit sansele bucurestenilor la castigarea titlului in Liga 1, ceea ce insemna al cincelea sezon fara trofeul de campioana, latifundiarul a trasat niste obiective pe care Vintila trebuie sa le indeplineasca pentru a ramane antrenor principal si in sezonul urmator.

Printre acestea se regasesc eliminarea lui Dinamo in semifinalele Cupei Romaniei si castigarea trofeului, dar si ocuparea locului secund la finalul sezonului in Liga 1, in conditiile in care Craiova sau Botosani au cate un meci mai putin disputat si cele 5 urmaritoare ale CFR-ului din play-off, care se lupta pentru locurile de cupe europene, sunt despartite acum de doua puncte. Daca indeplineste cele doua obiective pentru acest sezon, atunci tehnicianul trebuie sa si duca echipa neaparat in grupele Europa League, acolo unde nu a mai jucat din 2018, motiv pentru care bugetul clubului a fost afectat serios. In caz contrat, urmeaza o remaniere serioasa a lotului si o scadere importanta a salariilor pentru jucatorii FCSB.

Bogdan Arges Vintila (48 ani) s-a nascut in Bucuresti si a evoluat ca portar, fiind crescut la juniorii Stelei si ai Metalului Bucuresti. Ca senior, a evoluat la FC Arges Pitesti (1993-1995, 1996-1999, 2005-2007), FC Rapid (1995-1996), FC National (2000-2003), Bursaspor (2003-2004) si Concordia Chiajna (2007-2009). A jucat de 20 de ori pentru nationala U21 si de 5 ori pentru reprezentativa de seniori a Romaniei. Ca antrenor, acesta si-a facut ucenicia la Chiajna, apoi a fost secundul lui Gica Hagi la Galatasaray si Viitorul, primind primul contract ca principal tot la clubul constantean. Au urmat Romania U17, FC Voluntari, Metaloglobus Bucuresti si Astra Giurgiu, la ultima echipa fiind antrenor secund al lui Marius Maldarasanu.