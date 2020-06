Gigi Becali a "economisit" cu Duckadam, dar nu si cu fiica lui MM Stoica! Teodora Stoica, angajata pe un departament inexistent la FCSB

Demisia lui Helmut Duckadam de la FCSB a starnit un val de controverse.

Dupa anuntul demisiei lui Duckadam din functia de presedinte de imagine al FCSB, pe motiv ca nu se mai simtea respectat la club. Pe perioada pandemiei, patronul ros-albastrilor a taiat salariile pentru a nu fi afectat de criza economica provocata de pandemia de coronavirus.

Gigi Becali a vorbit despre demisia lui Duckadam intr-o interventie telefonica la Digi Sport, afirmand: "Lui Helmut i-am taiat cel mai mare procent pentru ca de el era cea mai putina nevoie. O personalitate, da! Ce sa fac cu personalitatile daca intru in faliment? Am facut taieri de bani. Daca s-au taiat, am taiat si la Duckadam!"

Conform Gazetei Sporturilor, patronul FCSB nu ar fi micsorat toate salariile. Teodora Stoica, fata lui MM Stoica ar fi angajata lui Gigi Becali la FCSB intr-un departament pe care patronul l-a desfiintat cu ani in urma, cel de marketing, iar salariul sau ar fi ramas intact.

Potrivit sursei citate, Teodora Stoica incaseaza 2 000 de euro lunar de la FCSB, acelasi salariu pe care il avea si Duckadam inainte ca Gigi Becali sa il reduca pana la 2 000 de lei.